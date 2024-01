Yelkenler Fora: En İyi Korsan Temalı Oyunlar

Korsan teması pek çok kitaba ve filme konu olmuştur. Maalesef oyunlarda yeterince işlenmeyen bir tema olan korsanlık bazı oyuncular tarafından çok seviliyor. Piyasada yeterince korsan oyunu olmadığı için biz de ince eleyip sık dokuyarak sizler için en iyi korsan temalı oyunları listeledik.

Son yıllarda korsan oyunlarında bir artış da söz konusu. Önümüzdeki yıllarda daha fazla bu temada oyun geleceğini de öngörüyoruz. Korsan temasına sahip farklı oyun türlerindeki listemize aşağıdan göz atabilirsiniz.

En İyi Korsan Oyunları

Blackwake

Sea of Thieves

Sid Meier’s Pirates!

Return to Monkey Island

Pillars of Eternity II: Deadfire

Lego Pirates of the Caribbean

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Blackwake

İlk kez 2017 yılında piyasaya sürülen Blackwake birinci kişi bakış açısına sahip bir korsancılık oyunudur. Çok oyunculu bir yapıda olan Blackwake bir korsancılık oyunundan bekleyebileceğiniz her şeyi size sunuyor. Geminizi özelleştirin, mürettebatınızı toplayın ve topları ateşleyin.

Sea of Thieves

Korsan oyunları denilince akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Sea of Thieves belki de bu türdeki en popüler oyundur. Çok oyunculu bir macera oyunu olan Sea of Thieves açık dünyaya sahip bir yapıda. 2018 yılında piyasaya sürülen Sea of Thieves her yıl gelişiyor ve daha iyi hale geliyor.

Sid Meier’s Pirates!

Strateji oyunları denilince akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Civilization’ın yapımcılarının bir oyunu olan Sid Meier’s Pirates ilk kez 2004 yılında piyasaya çıktı. O dönem için oldukça önemli oyunlardan biri olan Sid Meier’s Pirates açık dünyaya sahip, tek kişilik bir rol yapma oyunudur. Eğer eski oyunlara ilginiz varsa bu oyuna da bir göz atmak isteyebilirsiniz.

Return to Monkey Island

Macera ve point & click türü denilince akıllara gelen ilk Monkey Island serisi bu listenin olmazsa olmazı. Return to Monkey Island ile seri adeta tekrar diriliyor. Monkey Island serisi bir dönemin efsane oyunudur. Eğer bu türe ilginiz varsa ve biraz nostalji seviyorsanız Return to Monkey Island’ı muhakkak oynayın.

Pillars of Eternity II: Deadfire

En iyi RPG’lerden biri olan Pillars of Eternity II: Deadfire korsan temasını eski usul rol yapma oyunları ile birleştirmiş harika bir oyundur. Parti tabanlı, sıra bazlı bir oyun olan Pillars of Eternity II: Deadfire RPG konusunda uzman bir ekip olan Obsidian Entertainment tarafından geliştirilmiş bir yapımdır. Korsan oyunlarını ve eski usul RPG’leri seviyorsanız Pillars of Eternity II: Deadfire’a muhakkak bir göz atın.

Lego Pirates of the Caribbean

Korsanlık denilince akıllara gelen ilk filmlerden olan Karayip Korsanları’nın bir Lego oyunu olduğunu biliyor muydunuz? Pek çok filmi oyunlaştıran Lego oyunlarından biri de Pirates of the Caribbean’dır. Jack Sparrow ve ikonik pek çok karakteri Lego evreninde görmek için bu oyunu alıp oynayabilirsiniz.

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Korsan oyunlarının yükselişine neden olan oyunlardan biri de hiç şüphesiz Assassin’s Creed IV: Black Flag’dır. Bu oyundaki pek çok mekanik daha sonra çıkacak olan Assassin’s Creed oyunlarına da kullanıldı. Hatta diğer korsan oyunları bile Black Flag’ten epey etkilenmiştir.

Assassin’s Creed oyunları içerisinde oldukça özel bir yeri olan Black Flag çeşitli eleştirilere maruz kalsa da oldukça başarılı bir oyundu ve korsan oyunlarının yükselişine vesile oldu.

Korsan oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori korsan oyununuz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.