İndirmeden Oynayabileceğiniz En İyi Tarayıcı Oyunları

Bilgisayar oyunları yediden yetmişe herkes için büyük bir eğlence kaynağı. İlk olarak piksel kareleri hareket ettirdiğimiz atari oyunları ile başlayan serüven bugün neredeyse gerçek hayatın içinden gelmiş gibi grafiklere sahip oyunlar ile devam ediyor.

Ancak bu oyunlar bilgisayarlarımızda çok yer kaplıyor ve kısa süreli eğlenceler için pek uygun da değiller. Bizde sizler için hem kısa beklemelerde eğlenceli vakit geçirebileceğiniz hem de bilgisayarınızda yer kaplamayacak tarayıcı oyunlarını listeledik. İşte en iyi tarayıcı oyunları listesi...

Bilgisayarınızda Yer Kaplamayan En İyi Tarayıcı Oyunları Listesi

Squid Game Oyunu

Ateş ve Su: Peri Masalı

Kafa Topu Oyna

Barbie Saç Kesimi

Temple Run 2 Oyna

Car Parking Stunt Games 2024

Crazy Bus Station

Squid Game Oyunu

2021 yılında serinin ilk sezonunun yayınlanmasıyla birlikte büyük ses getiren Squid Game, bu yıl 2. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Yeni oyunları ve senaryosuyla izleyicileri büyüleyen dizi serisinin oyunları da büyük ilgi görmekte. Herkesin bildiği bebek oyununu oynayabileceğiniz Squid Game Oyunu www.oyunkolu.com'da sizi bekliyor. Oyunu oynamak için buraya tıklayınız.

Ateş ve Su: Peri Masalı

Yılların eskitemediği Ateş ve Su serisinin 6. oyunu listemizde yer alıyor. Yenilenen grafikleri ve oyun fiziği ile kısa süreli eğlenceleri iki kişilik hale getirmek mümkün. Bulmaca çözmek, parkur tamamlamak gibi zorluklar hoşunuza gidiyorsa macera oyunları kategorisinde yer alan Ateş ve Su: Peri Masalı tam size göre. Ayrıca oyunda yer alan farklı seviyeler işin eğlencesini daha da arttırıyor. Oyunu hemen oynamak isterseniz buraya tıklayınız.

Kafa Topu Oyna

Bir dönemin efsane futbol oyunu Kafa Topu'nun muadili Dream Head Soccer ile listemiz devam ediyor. Oyunu ister tek kişi isterseniz de bir arkadaşınızla çift kişi olarak oynamanız mümkün. Bunun yanında takımınızı temsil etmesi açısından ülke seçmenizde mümkün. Oyun son olarak oyuncu karakterinizi de seçmenize olanak tanıyor. Devamında 1v1 olarak başlayan maçlarda rakibinizin kalesine verilen süre içerisinde en çok golü atmaya çalışıyorsunuz. Oyunu hemen oynamak isterseniz buraya tıklayınız.

Barbie Saç Kesimi

Gerçek bir modacı ruhuna sahipseniz bu oyun tam size göre. Çünkü Barbie'nin sizin yardımınıza ihtiyacı var. Akşam önemli bir yere gitmesi gerekiyor ve saçları tamamen dağılmış durumda. Oyunda saçlara ister kesim yapın ister boyayın isterseniz de fön çekin. Editörler tarafından özenle hazırlanmış kuaför salonu arka teması ile her şey gerçek bir kuaförü anımsatıyor. Oyunu hemen oynamak isterseniz buraya tıklayınız.

Temple Run 2 Oyna

Macera sevenler için listemizdeki bir diğer oyun ise Temple Run 2 Oyna oluyor. Son derece hızlı bir koşucu olan karakterimiz piramitler içerisindeki araştırmaları esnasında bir grup mumya tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilmeye çalışılmaktadır. Oyun içerisinde bahsi geçen mumyalardan kaçmaktayız. Karşımıza çıkan engelleri W A S D veya yön tuşları ile aşmaya çalışıyoruz. Oyunu hemen oynamak isterseniz buraya tıklayınız.

Car Parking Stunt Games 2024

Otomobil tutkunlarının çok hoşuna gideceği bir oyun var sırada. Farklı otomobiller ile birbirinden farklı parkularda görevler yapmak ister misiniz? 3D grafikleri, gerçekçi otomobil modelleri ve oyun fizikleri ile Car Parking Stunt Games 2024 tam size göre. 3 farklı kategoride görevler yapmamıza imkan tanıyor. Her kategoride onlarca bölüm ve farklı senaryo bulunmakta. Oyunu hemen oynamak isterseniz buraya tıklayınız.

Crazy Bus Station

Gerçek bir otobüs filosu sahibi gibi düşünüp hem tam vaktinde araçlarınızı müşterileri alması için gönderecek hem de uygun araçları seçmeye çalışacaksınız. Bunun yanında oyundaki araçlar üzerinde bulunan ok işaretlerini takip ederek zeka oyunu oynama şansı yakalayacaksınız. Tüm bunlar Crazy Bus Station oyununda bir araya geliyor. Oyunu hemen oynayıp deneyimlemek isterseniz buraya tıklayınız.

Tüm bu oyunlar ve daha fazlası için www.oyunkolu.com internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Peki siz listelediğimiz oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...