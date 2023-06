Bir strateji oyunu klasiği olan Age of Empires 2 çıktığı günden bugüne kadar popülaritesini her zaman korumuş, yıllar içerisinde HD Edition, Definitive Edition gibi pek çok farklı sürümü çıkmıştır. Age of Empires 2 denilince akıllara gelen bir şey var tabii ki. O da Age of Empires 2 hileleri.

En iyi RTS oyunlarından biri olan Age Of Empires 2’de hile kullanmak çok basittir. İsterseniz oyunda yeni olun ve karşınıza çıkan zorlukların üstesine gelmek için kullanın isterseniz de tecrübeli bir oyuncu olan güç fantezilerinizi gerçekleştirin. İhtiyacınız olan tek şey Age of Empires 2 hile kodları. Aşağıdaki Age of Empires 2 hilelerini kullanarak oyunu daha eğlenceli ve nispeten daha kolay bir hale getirebilirsiniz.

Age of Empires 2 Hileleri

Age of Empires 2 Kaynak Hileleri

cheese steak jimmy's | 10.000 adet yiyecek verir.

lumberjack | 10.000 adet odun verir.

robin hood | 10.000 adet altın verir.

rock on | 10.000 adet taş verir.

ninjaconnor | Her kaynaktan 100.000 adet verir.

ninjalui | Her kaynaktan 100.000 adet verir.

rowshep | Her kaynaktan 100.000 adet verir.

Age of Empires 2 Harita Hileleri

marco | Tüm haritayı açar.

polo | Fog of War'u (sis) kapatır.

Age of Empires 2 Birim Hileleri

alpaca simulator | Alfred the Alpaca verir.

catzor | Sharkatzor verir.

furious the monkey boy | Furious the Monkey Boy verir.

how do you turn this on | Cobra Car verir.

i don't exist | Penguin verir.

i love the monkey head | VMDL verir.

natural wonders | İnsanlar yerine doğayı kontrol edersin.

photon man | Photon Man vrir.

put on your capes | Tüm piyadeleri Elite Teutonic Knights'a çevirir.

to smithereens | Saboteur verir.

yes we khan | Tüm Mangudai birimlerini Genghis Khan'a çevirir.

Age of Empires 2 Hileleri

aegis | Anında inşa, araştırma, kaynak toplama sağlar.

going above and beyond | Aynı teknolojiyi 256 kereye kadar tekrar etmeyi sağlar.

i r winner | Oyunu kazandırır.

resign | Oyunu kaybettirir.

black death | Tüm düşmanları ve müttefikleri öldürür.

noui | Oyun arayüzünü kapatır, tekrar yazınca arayüz açılır.

tech tech one two free | Teknolojleri ücretsiz yapar.

torpedo <1-8> | Seçili düşmanı öldürür.

wimpywimpywimpy | İntihar sonucu oyunu kaybettirir.

woof woof | Tüm kuşları Stormy Dogs'a çevirir.

Age of Empires 2 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin en sık kullandığınız hile hangisi? Age of Empires 2’yi hileleri olmadan bitirebilir misiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.