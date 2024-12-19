AI Destekli Upit ile Oyun Yapın, 2500 Dolar Kazanma Şansı Yakalayın

Yapay zeka ile "hayal et ve olsun" dönemi çoktan başladı ancak hayal edildiği gibi etkileşimli oyunlar yapılabileceğini kimse tahmin edemezdi. Upit, bunu gerçeğe dönüştürdü.

Upit, herkesin kolay ve hızlı bir şekilde oyun geliştirip oynayabileceği bir platformdur. Geliştirmeden kastımız elbette kod yazmak değil. Yapay zeka destekli bu platformda oyun yapmak için düşünmekten ve nasıl bir oyun istediğinizi ifade etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz.

Hem masaüstü hem mobilde kullanılabilen Upit, yapay zeka ile oyun yapma konusunda inanılmaz büyük bir kolaylık sunuyor. Kullanıcılar, bu platform sayesinde yaratıcılığını konuşturarak son derece eğlenceli oyunlar yapabiliyor.

Eminiz ki şimdiye kadar sayısız oyun oynamışsınızdır ve bir noktada siz de bu oyunları geliştiren kişi olmak istemişsinizdir. Biraz araştırdığınızda ise bu işlerin sanıldığı gibi kolay olmadığını görmüş ve pes etmişsinizdir.

Upit, bu günleri geride bırakmak için harika bir seçenek olabilir. Üstelik sadece yapay zekayı kullanarak oyun yapmanıza yardımcı olmakla sınırlı kalmıyor. Buna ek olarak, oyununuzu geliştirip Upit'te paylaşarak platformun 2500 dolarlık ödülü olan yarışmasına katılabilirsiniz.

Yapay Zeka Destekli Upit ile Nasıl Oyun Yapılır?

Adım 1: Oyun temanızı seçin.

Oyun temanızı seçin. Adım 2: Oyunu özelleştirin.

Oyunu özelleştirin. Adım 3: Oynayın, test edin ve geliştirin.

Gördünüz mü? Sadece üç adım ve oyununuz hazır! Upit ile oyun geliştirmek için neredeyse hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece birkaç basit adımın sonunda etkileyici görsellere sahip o oyunu geliştirebilirsiniz. Dilerseniz gelin, bu keyifli oyun geliştirme adımlarını birlikte atmaya başlayalım.

Oyun Temasını Seçme

İlk olarak "Main" kısmından "Create" seçeneğine basıyoruz. Bu, bizi oyun geliştirme sayfasına yönlendirecektir.

Oluşturma bölümünde "Create New Game" butonuna tıklıyoruz.

"Name" kısmına oyunumuzun adını girip "Description" kısmında ise oyun hakkında kısaca bilgi veriyoruz. Nasıl bir oyun olmasını istiyorsak ona uygun ifadeler kullandığımızdan emin oluyoruz. Bunları doldurduktan sonra "Create" butonuna basıyoruz.

Basit bir oyun olduğundan başka hiçbir ayrıntı vermememize rağmen son derece etkileyici bir oyun geliştirdi. Hemen sol kısımda kodları gösterirken sağ tarafta ise oyunun ön izlemesine yer verdi.

Oyunu Özelleştirme

Oyunu çok beğendik ama biraz düzenlememiz gerekiyor, ne yapabiliriz? Upit, bu konuda da yardımcı oluyor.

Platform, size oyunu istediğiniz gibi özelleştirme imkânı tanıyor. Örneğin bu blok tabanlı oyunda ana blok renginin açık mavi olmasını istiyoruz. Bunun için "Assets" bölümüne gidip blok rengine (player) basıyoruz ve mavi rengi seçiyoruz.

Şimdi bu rengi mavi olarak değiştiriyoruz.

Ana blok rengimiz mavi oldu.

Oyunu Yayınlama

Son olarak oyunumuzu yayınlamak istiyoruz. Tek yapmamız gereken sol kısımdan "Publish" bölümüne gitmek ve isim, açıklama ve etiketleri girdikten sonra "Make game public" seçeneğini işaretleyerek "Next" butonuna tıklamak.

Ne İsterseniz O Oyunu Yapan Yapay Zeka

Upit, geliştiricinin hayal gücüne dayanarak çeşitli türlerde oyunlar oluşturabiliyor. Oyunu oluşturduktan sonra oyunu görseller ve kodlar dâhil istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz.

Upit ile yukarıdaki oyunu yapmak bile mümkün. Üstelik sadece birkaç kelimeyle. Görseller dâhil her şey yapay zeka ile oluşturuluyor.

Kendi hayatta kalma oyununuzu bile yapabilirsiniz:

Aklınıza bir oyun fikri gelmiyorsa sorun değil. Upit'in remix özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik, oyunu kendi tarzınızı yansıtacak şekilde düzenlemenize olanak tanıyor. Öncelikle keşfet bölümüne gidelim ve bir oyun seçelim.

Örneğin "Drifting Love" oyunu güzel görünüyor. Bunu düzenlemek istiyoruz. "Play it" butonuna basalım.

Sol üst köşede yer alan duraklatma simgesine basalım ve üst kısımda yer alan sihirli değnek simgesine tıklayalım.

Oyunu artık düzenleyebiliyoruz. Görünümünü değiştirmek istediğimiz için "Assets" bölümüne gidelim. Örnek olarak arabayı seçelim.

"Replace Image" butonuna basıp prompt girerek veya nasıl bir araç istediğinizi yansıtan çizim yaparak yeni bir araba oluşturabilir ya da aşağıdan hazır seçeneklerden birini kullanabiliriz.

Arabamızı değiştirdik.

Topluluklarla Büyük Oyuncu Kitlesine Ulaşın

Oyun geliştirme süreci sona erdikten sonra geriye bir tek şey kalıyor: Oyununuzu oynayacak insanları bulmak! Upit'in muhtemelen en iyi yönlerinden biri, büyük bir topluluğa sahip olması. Her geçen gün daha da büyüyen bu topluluklar, oyunlarınız hakkında gerçek insanlardan geri bildirim almanıza olanak tanıyor.

Bilirsiniz, dünyanın en iyi oyununu da yapsanız başkaları tarafından oynanmadığı sürece bir anlamı yok. İşte Upit tam da bu sebepten ötürü yeni topluluklar keşfetmenizi kolaylaştırıyor. Oyununuzu doğrudan takipçilerinizle paylaşabilir ve katılabileceğiniz yeni topluluklar bularak büyük bir oyuncu kitlesine ulaşabilirsiniz.

Upit, yapay zeka ve video oyunlarına büyük ilgisi olan insanlarla dolu bir platform. Dünyanın diğer bir köşesindeki geliştiriciler, sıfırdan oyun geliştirmek veya zaten var olan bir oyunu düzenlemek için iş birliği yapıyor.

Diğer geliştiricilerle iletişime geçebilir, oyunlarınızı onlara gösterebilir, benzersiz bir oyun geliştirmek için fikir alışverişinde bulunabilir ve onlarla oyununuz için çalışabilirsiniz.

Upit'in Yarışması Size 2500 Dolar Kazandırabilir

Upit, yaratıcılığını konuşturarak dünyanın en iyi oyununu oluşturacağını düşünen herkesin katılabileceği mükemmel bir yarışma düzenliyor. Oyununuzu Upit'te oluşturup paylaşarak Upit'in ilk yarışmasına katılabilirsiniz. Oyunu paylaşırken #UpitPuzzleContest etiketini kullanmanız yeterlidir.

Oyunu yayınladıktan sonra Upit'in formunu doldurup göndererek yarışmanın adaylarından biri hâline gelebilirsiniz.

Bu yarışmayı kazanan kişi 2500 dolarlık ödülün sahibi olacak. Herhangi bir kodlama bilgisine gerek yok. Teknik bilgi olmadan da harika oyunlar yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu yarışma tamamen yaratıcılığınızı ne kadar iyi kullandığınızla ilgili.

Yarışmanın teması puzzle olarak belirlendi. En iyi puzzle oyununu kim geliştirirse büyük ödülün de sahibi o kişi olacak.

Peki, bu ödülü kazanacak kadar güzel bir oyun yapabileceğinizi düşünüyor musunuz? Beklemekle vakit kaybetmeyin, hemen diğer yarışmacıların önüne geçecek o oyunu yapmaya başlayın!

Oyun Geliştirmek Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı

Her oyuncu kendi istediği gibi bir oyun geliştirilmesini ister. Ne var ki yaratıcılığın sonu yoktur. Yüzyıllar geçse bile hayalinizdeki o oyunu düşünüp geliştirecek tek bir kişi bile çıkmayabilir. Neyse ki Upit var.

Diğer geliştiriciler istediğiniz tarzda oyun geliştirmese bile yapay zekanın gücünden yararlanarak o oyunu kendiniz de yapabilirsiniz. Üstelik satırlarca kod yazmanıza, ekran başında sabahlamanıza bile gerek yok.

Upit'e geliştirici olarak katılın, kendi oyununuzu yapın ve yayınlayın. Oyununuzu başkalarının da oynaması için topluluklara katılın ve oyununuz hakkında geri bildirim toplayıp diğer geliştiricilerle çalışın.

Bu platformda oyun geliştirerek sadece kendi oyununuzu geliştirmenin mutluluğunu yaşatmakla da sınırlı kalmazsınız. Platformun düzenlediği 2500 dolar ödüllü yarışma sayesinde gözleri üzerinde toplayan oyununuz sayesinde ödül bile kazanabilirsiniz.

Kısacası, oyun geliştirmekle ilgileniyorsanız daha fazla beklemenin bir manası yok. Bu fırsatı mutlaka değerlendirin.