Nyjah Huston: #SkateLife, genç Amerikalı profesyonel kaykaycı Nyjah Huston’ın resmi mobil oyunu. Sokak kaykayında başarı elde etmiş olan dünyaca ünlü süperstarın ilk resmi kaykay oyunu hem görsel hem de oynanış olarak başarılı. Android telefon/tabletinizde ücretsiz oynayabileceğiniz, resmi en iyi kaykay oyunlarından biri.

Mobil platformda profesyonel kaykaycılar adına hazırlanmış spor oyunlarından biri Nyjah Huston: #SkateLife. Oyunda genç yaşına rağmen birçok ödül kazanmış, dünyaca tanınan kaykaycı Nyjah Huston ile bir takım kurup sokak liginde elde edilmiş en yüksek skoru yapmaya çalışıyorsunuz. Ünlü kaykaycının tüm hareketlerini yapabiliyorsunuz. Tabii ki; ilk etapta değil. Başlangıçta temel hareketleri nasıl yapacağınız gösteriliyor. Deneyim kazandıkça şekil hareketlere geçiyorsunuz. Düşme tehlikesini kafanızdan çıkarıp birbirinden tehlikeli hareketleri ardı ardına yaparak diğer deyişle kombolarla puanınızı artırıyorsunuz. Zorlu challenge’ları tamamlayabilirseniz ekipmanlarınız için özelleştirme seçenekleri açılıyor.