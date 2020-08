Paint the Cube, zorlu bulmacalarıyla dikkat çeken bir mobil oyundur. Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Klasik bulmaca oyunlarından farklı olarak 3 boyutlu bir şekilde düşünmenizi gerektiren Paint the Cube oyununda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Küpün farklı yüzeylerini boyayarak ilerleyebileceğiniz oyunda tüm yüzeyler arasındaki bağlantıları çözmeniz gerekiyor. Hem boyayarak hem de yolu ortaya çıkarak ilerleyebileceğiniz oyunda zorlu anlar yaşayabilirsiniz. Beyninizi sınırlarına kadar zorlayabilecek türden bir oyun olabileceğini düşündüğüm Paint the Cube oyunu mutlaka telefonlarınızda yer alması gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Paint the Cube sizleri bekliyor.

Paint the Cube oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.