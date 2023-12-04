Windows Paint Yapay Zeka Özelliği Cocreator Nedir? Nasıl Kullanılır?

Yapay zekâ alanında pek çok yatırım yapan Windows, şimdi de kendi işletim sisteminde kullanılan bazı araçlara yapay zekâ özelliği getiriyor. Bu araçlardan ilki ve en popülerleri: Paint.

Artık Paint’te AI desteğiyle birbirinden kreatif eserler oluşturabileceksiniz. Peki ama nasıl? İşte, Windows Paint’e eklenen yapay zekâ fonksiyonu ile ilgili detaylar!

Windows Paint Yapay Zeka Özelliği Nedir?

Windows’un Bing isimli tarayıcısında kullandığı “image creator” ile aynı mantığa dayanan bir yapay zekâ modeli Paint’e yükleniyor. Bu özellik sayesinde artık Paint’te metinden görsel oluşturma imkânınız var.

“Cocreator” adı verilen bu araç OpenAI tarafından geliştilen Dall-E 3 modeline benzer özelliklere sahip. Arayüzü son derece işlevsel olduğu için kullanımı da bir o kadar kolay.

Windows Central ekibinin bu proje ile ilgili yaptığı çizimler 'Magic Paint' isimli bir butonun uygulamaya eklendiğini gösteriyordu. Bu butonla birlikte bir prompt çubuğu yer alması beklentiler arasındaydı. Şimdi ise ilgili butonun ‘cocreator’ olarak adlandırıldığını görüyoruz.

Windows Paint Yapay Zeka Özelliği Nasıl Kullanılır?

Cocreator isimli yapay zeka özelliğinden yararlanabilmek için cihazınızda Windows 11 işletim sisteminin kurulu olması ve bir Microsoft hesabına sahip olmanız gerekiyor.

işletim sisteminin kurulu olması ve bir Microsoft hesabına sahip olmanız gerekiyor. Cocreator özelliğini etkin hale getirdiğinizde uygulama size ücretsiz bir şekilde 50 kredi tanımlanıyor.

Her görsel oluşturduğunuzda bu kredilerden eksiliyor. Kredilerinizin bitmesi durumunda ise belli bir süre beklemeniz gerekiyor.

İlk başta sadece Windows Insider kullanıcılarına açık olan bu özellik artık tüm kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor. Şimdilik sadece İngilizce’yi desteklediğini ve Almanya, İtalya, ABD, Fransa, Avustralya, İngiltere ve Kanada’da kullanıma açıldığını belirtmiş olalım. Yakın bir gelecekte bu kısıtlamaların da kaldırılması bekleniyor.

Paint'i açıp 'Cocreator’ butonuna tıkladığınızda DALL-E ve ChatGPT destekli yapay zeka özelliğine erişebiliyorsunuz.

Karşınıza çıkan prompt çubuğuna AI ile oluşturmak istediğiniz görsele ilişkin bir istem girmeniz yeterli.

İstem metnini yazdıktan sonra size sunulan stil seçeneklerinden istediğinizi seçip ‘oluştur’ butonuna basmalısınız.

Bu işlem sonrasında uygulama size üç farklı görsel seçeneği sunuyor. Bu görsellerden dilediğinizi seçerek ilerleyebilirsiniz.

Belirlediğiniz görseli Paint tuvaline kolayca aktarabilir üstünde çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz.

Talebinize uygun olarak üretilen görselleri düzenlemek için ise 'Paint Katmanlar' aracını kullanabilirsiniz.

Paint'te kullanılabilir olan bir diğer yapay zekâ özelliğinin ise 'arka plan silme' olduğunu hatırlatmakta fayda var. İleriki süreçlerde yapay zekâ ile görsel tamamlama ve nesne eksiltme gibi özelliklerin de uygulamaya gelmesi bekleniyor.

Microsoft'un bu alanda geliştirdiği tek araç Paint değil. Ekran alıntısı aracı, Fotoğraflar ve Kamera uygulamalarında da yapay zekâ özelliklerine yer verilecek.