The Past Within Benzeri Oyunlar
The Past Within benzeri oyunlar hangileri sorusunun yanıtını merak eden oyuncular için bir liste hazırladık. İşte The Past Within tarzı oyun önerileri!
The Past Within benzeri oyunlar oynayarak keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bu rehberde bulmaca türündeki co-op oyununu beğenen oyuncuların oynamak isteyebileceği yapımları sıraladık.
Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan The Past Within 2022 yılının kasım ayında piyasaya sürüldü. Herhangi bir nedenden ötürü The Past Within tarzı oyunlar oynamak istiyorsanız hazırladığımız listede yer alan yapımlara göz atabilirsiniz.
The Past Within Benzeri Oyunlar Listesi
- Tick Tock: A Tale For Two
- Operation: Tango
- Superbugs: Awaken
- It Takes Two
- Escape Quest
- IT Simulator
- Get Together: A Coop Adventure
- Degrees Of Separation
- Keep Talking and Nobody Explodes
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The Past Within alternatifi oyunlar listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz.
Tick Tock: A Tale For Two
Tick Tock: A Tale For Two, The Past Within gibi oyunlar denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biridir. Other Tales Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapım 2019 yılının mart ayında piyasaya sürüldü. Oyunda arkadaşınız ile birlikte bulmacaları çözmeniz gerekiyor.
Operation: Tango
Operation: Tango'da küresel tehdidi ortadan kaldırmak için arkadaşınız ile birlikte mücadele etmeniz gerekiyor. Clever Plays tarafından geliştirilen co-op oyununda iletişim büyük öneme sahip. Oyun 2021 yılının haziran ayında satışa sunuldu.
Superbugs: Awaken
İletişim tabanlı co-op oyun Superbugs: Awaken'da çeşitli bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Together Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun 2022 yılının mart ayında piyasaya sürüldü.
It Takes Two
Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği It Takes Two, kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle dikkat çekiyor. Arkadaşınızla birlikte oynayabileceğiniz oyun 2021'de düzenlenen The Game Awards etkinliğinde yılın oyunu ödülüne layık görüldü.
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Escape Quest
Escape Quest, tek başınıza veya 3 arkadaşınız ile birlikte oynayabileceğiniz bir kaçış oyunudur. Lumiere Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun 2020 yılının eylül ayında piyasaya sürüldü.
IT Simulator
Korku temalı bir oyun olan IT Simulator'da iki oyuncu ofiste meydana gelen sorunu çözmeye çalışıyor. Bad Byte Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun 2022 yılının haziran ayında satışa sunuldu.
Get Together: A Coop Adventure
Studio Sterneck tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapım, The Past Within benzeri oyun önerileri arasında yer alıyor. Çeşitli bulmacalar içeren macera oyunu Get Together: A Coop Adventure 2021 yılının ekim ayında satışa sunuldu.
Degrees Of Separation
Bulmaca platform oyunu Degrees Of Separation'da Ember ve Rime karakterlerinin engelleri aşıp ilerlemesi gerekiyor. Sürükleyici bir maceraya adım attığımız oyun 2019 yılının şubat ayında çıktı.
Keep Talking and Nobody Explodes
Keep Talking and Nobody Explodes isimli co-op oyunda odadan çıkabilmek için bombayı çözmemiz gerekiyor. Oyundaki diğer oyuncu, bombanın nasıl imha edileceğini gösteren rehbere sahip ancak bombayı göremiyor. Dolayısıyla bombanın çözülebilmesi için oyuncular iletişim kurmalı.
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The Past Within hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce The Past Within alternatifi en iyi oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.