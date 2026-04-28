Çoğu insan, eğlenmek için oyun oynar ama bazıları da vardır ki çok fazla düşünmeye neden olacak oyunlara daha çok ilgi gösterir. Söz konusu yapımlar elbette yüksek tempolu aksiyon oyunları kadar popüler değildir ancak beynin daha çok çalışmasını sağladığı için bazıları tarafından olmazsa olmaz oyunlar arasında yer alır.

Siz de eğer düşünmekten kafayı yedirten oyunlar oynamaktan keyif alıyorsanız çok doğru bir yerdesiniz. Bu yazıda Valve'ın efsanevi Portal oyunundan sadece neye nasıl baktığınız ile ilgili olan Superliminal'a kadar çok çeşitli yapımlara yer vereceğiz. Aşağıda her birini tek tek inceleyebilir, beğendiğinizi hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Düşünmekten Kafayı Yedirten Oyunlar Neler?

Portal 2 Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Valve

Yayıncı: Valve

Tür: Tek oyunculu, bulmaca, üç boyutlu, platform

Steam'in arkasındaki şirket Valve tarafından geliştirilen Portal 2, ilk bakışta basit gibi görünse de aslında epey zor olan yapımlar arasında öne çıkıyor. Oyunda biri mavi diğeri turuncu olmak üzere temelde iki portal açıyorsunuz. Birinden girip diğerinden çıkabiliyorsunuz. Çok basit görünüyor, değil mi? Aslında pek de basit sayılmaz.

Bu oyun, size nerede portal açmanız gerektiğini söylemiyor. Doğru çıkış yolunu kendiniz bulmalısınız. Yeri geldiğinde bunları sadece geçiş için değil, engelleri aşma gibi amaçlarla da kullanıyorsunuz. O yüzden bir noktadan sonra işler epey karmaşık hâl alabiliyor.

Antichamber Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Alexander Bruce

Yayıncı: Demruth

Tür: Bulmaca, keşif, birinci şahıs bakış açısı

Basit, zordan daha karmaşık olabilir. Daha önce hiç böyle bir söz duydunuz mu? Eğer cevabınız hayır ise bu oyun, ilgili sözün tam olarak ne anlama geldiğini öğrenmenize yardımcı olacaktır. Birinci şahıs bakış açısı ile oynadığımız bu oyunda koridorlar boyunca ilerliyor, bulmacaları çözüyoruz.

Ortam hiç sabit kalmıyor, kurallar da ortama bağlı olduğu için sürekli değişiklik gösteriyor. İşin ilginç tarafı, koridorda ilerleyip geri döndükten sonra aynı yerde olmadığınızı fark ediyorsunuz. Bu yönüyle Portal 2'den bile çok daha zor bir oyun olduğunu söylemek mümkün. Sadece mantık yetmiyor çünkü bu oyun algınızla da oynuyor.

Viewfinder Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Sad Owl Studios

Yayıncı: Thunderful Publishing

Tür: Bulmaca, platform, birinci şahıs

Viewfinder, çekilen fotoğraflardaki nesneleri gerçek dünyaya taşımanıza imkân tanıyan bir oyun. Örneğin eksik bir köprü ile karşılaşırsanız ve karşıya geçmeniz mümkün görünmüyorsa başlangıç kısmının fotoğrafını çekip bunu ortaya alabilir ve hızlıca kendinizi karşıya taşıyabilirsiniz. Tabii, sizi her zaman bu tarz basit bulmacalar karşılamayacaktır. Yeri geldiğinde kendinizi ekrana bomboş bakarken bile bulacaksınız.

Superliminal Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Pillow Castle

Yayıncı: Pillow Castle

Tür: Gerçeküstü, psikolojik, bulmaca, birinci şahıs

Superliminal, bir nesne nasıl görünüyorsa boyutu da ona dönüşüyor. Örneğin nesne eğer uzakta bir masanın üzerinde duruyorsa küçüktür, yaklaştığınızda büyümeye başlar ve elinize aldığınızda büyür. Onu bıraktığınızda ise o kadar şiddetli bir yıkım etkisi yaratır ki zemin komple yıkılıp bir alt kata düşersiniz. İşte oyunda tam da bu tür hamlelerle ilerlemeye çalışıyorsunuz.

The Talos Principle Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Croteam

Yayıncı: Devolver Digital, Croteam

Tür: Birinci şahıs, felsefi, bulmaca, bilim kurgu

The Talos Principle, sizi sürekli düşünmek zorunda bırakan bir diğer oyun olsa da başlangıçta çok fazla zorlanmıyorsunuz. Başlarda daha çok basit yöntemlerle engelleri aşmaya odaklanırken ilerleyen bölümlerde biraz daha karmaşık yollara başvurmaya başlamanız gerekiyor. Bu arada felsefi yanının da ağır bastığını özellikle belirtmekte fayda var.

Outer Wilds Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Mobius Digital

Yayıncı: Annapurna Interactive

Tür: Uzay, keşif, gizem, macera

Outer Wilds öyle bir oyun ki ne yapılacak görevler listesi sunuyor ne bir rotası var. Oyunda her 22 dakikada bir güneş patlaması oluyor ve her şey sıfırlanıyor. Her başa sarışta farklı bir yere gidiyorsunuz, yeni bir şeyler keşfediyorsunuz ve bulmacanın eksik parçalarını topluyorsunuz. Tabii, başta da belirttiğimiz üzere oyun size ne yapmanız gerektiğini adım adım söylemiyor. Bunun yerine kendi hedefinizi kendiniz belirliyorsunuz. Biraz sabır ve merak istiyor ve bunun sizde olduğunu düşünüyorsanız pekâlâ tercih edebilirsiniz.

Patrick's Parabox Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Patrick Traynor

Yayıncı: Patrick Traynor

Tür: Bulmaca, mantık, iki boyutlu

Patrick's Parabox, listede yer alan diğer oyunların yanında epey basit bir görünüme sahip. İsmini oyunun geliştiricisi ve yayıncısı olan Patrick Traynor'dan alan bu yapımda temelde bir kutusunuz ve diğer kutuları itmeniz gerekiyor. Tabii, bu kadar kolay olmuyor çünkü kutunun içinde kutular mevcut. Bunların da içine girmek gerekiyor ve tahmin edilebileceği üzere işler zaman içinde bir hayli karmaşık bir hâl alıyor.

Manifold Garden Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: William Chyr Studio

Yayıncı: William Chyr Studio

Tür: Bulmaca, birinci şahıs, keşif

Manifold Garden özellikle sanat stili ile sizi epey kendisine çekecek bir oyun ama bir o kadar da sinir bozucu olabiliyor. Yön algısını ciddi şekilde bozmayı başaran oyunda ne tarafa baktığınız çok kritik önem taşıyor yani dümdüz şekilde ilerleyemiyorsunuz. Bu da oynanışı oldukça zor hâle getiriyor.

Cocoon Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Geometric Interactive

Yayıncı: Annapurna Interactive

Tür: Bulmaca, keşif, macera

Cocoon, kafanızı oldukça karıştıracak bir oyun. Oyunda bir küreyi taşıyorsunuz. Ne var ki bu küre sadece bir eşya değil, aynı zamanda içine girebileceğiniz bir dünya anlamına da geliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere her dünyada ise farklı bir bulmaca sizin onu çözmenizi bekliyor.

Return of the Obra Dinn Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Lucas Pope

Yayıncı: 3909

Tür: Gizem, bulmaca, dedektif

Return of the Obra Dinn, uzun bir zaman önce kaybolduktan sonra terk edilmiş şekilde geri dönen bir gemiye odaklanıyor. Biz de bu gemide ne olduğunu çözmekten sorumlu tutuluyoruz. Diğer pek çok oyun gibi bu oyunda da açık yönlendirme bulunmuyor. İpuçlarını toplayarak bu gizemi kendiniz çözmek zorundasınız. En nihayetinde ise çıkarım yapmakta ne kadar yetenekli olduğunuzu öğreniyorsunuz.

Editörün Yorumu

Düşünmekten kafayı yedirtecek oyunlar oynayabilmek için özellikle çok zor bulmaca oyunlarını sevmek gerekiyor. Eğer zaten bu tür yapımlara özel ilginiz olduğunu düşünüyorsanız da ilk göz atmanız gereken oyunlar arasında Portal 2, Antichamber, Superliminal ve Manifold Garden olmalıdır. Özellikle Manifold Garden'ı oynadığımdan beri bunun bir üstünün gelebileceğini düşünmüyorum. O yüzden henüz oynamadıysanız önceliğinizi bu oyuna vermenizi tavsiye ederim.