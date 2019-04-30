Farklı özellikleri olan onlarca savaş kahramanını yönetebileceğiniz ve ilginç yaratılara karşı mücadele ederek kasaba halkını kurtarabileceğiniz Remixed Dungeon, 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Basit ve eğlendirici grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kendinize uygun karakteri seçerek canavarlarla savaşmak ve çeşitli zindanlarda onları hapsetmektir. Aniden canavarların saldırısına uğrayan bir kasabaya giderek insanları bu beladan kurtarmalı ve canavarları yakalayarak görevleri tamamlamalısınız. Macera ve aksiyona doyabileceğiniz sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde toplam 6 farklı savaş kahramanı ve onlarca korkunç canavar karakteri yer almaktadır. Ayrıca esir aldığınız canavarları koyabileceğiniz birkaç farklı özelliğe sahip zindan bulunmaktadır. Çeşitli savaş aletleri kullanarak düşmanlarınızı etkisiz hale getirebilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Remixed Dungeon, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.