Onlarca farklı dükkan ve evin yer aldığı karışık bir platformda zar atarak ilerleyeceğiniz ve alandaki tüm gayrimenkulleri satın almak için mücadele edeceğiniz Rento, mobil platformda masa oyunları kategorisinde kendisine yer bulan eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve sürükleyici bölümleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, çift zar atarak gelen sayı kadar hamle yapmak ve dükkanların ve evlerin üzerlerinden geçerek sayının denk geldiği bölgeye piyonunuzu koymaktır. Platformdaki dükkanları, altın sandıklarını, evleri ve diğer menkulleri satın alabilmek için doğru sayıyı getirmek için zarları atmalı ve gelen sayı kadar ileri hamle yapmalısınız.

Mevcut paranızı kullanarak geldiğiniz dükkanları satın alabilir ve diğer oyuncuların sizin dükkanınıza uğradıkları anda kira alabilirsiniz. Eğer iflas bölümlerine denk gelirseniz ceza miktarını kasaya ödemeli ya da dükkanlarınızı satışa çıkartarak iflastan kurtulmalısınız.

Android, İOS ve Windows işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Rento, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.