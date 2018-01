Robot Wants Kitty, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda tüm zorlukların üstesinden gelmeniz gerekiyor.

Bir robotu kontrol ederek zorlu bölümlerin üstesinden gelmenzi gereken bir mobil oyun olan Robot Wants Kitty, mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Birbirinden zorlu engellerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda tüm bulmacaları da çözerek sevimli kediye ulaşmanız gerekiyor. Mekanik bir atmosfere sahip olan oyunda birbirinden farklı özel güçleri de kullanabiliyorsunuz. Eğer bu tarz platform oyunlarını seviyorsanız Robot Wants Kitty tam size göre bir oyun diyebilirim. Zorlu düşmanların da yer aldığı oyunda yüksek puanlara ulaşarak liderliğe ulaşabiliyorsunuz. Gelişmiş kontrol mekanizması ve yaratıcı engelleriyle dikkat çeken Robot Wants Kitty mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Robot Wants Kitty oyununu sakın kaçırmayın. Retro tarz grafiklere de sahip olan oyunda sürükleyici bir atmosfer bulunuyor.

Robot Wants Kitty oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.