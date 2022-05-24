En İyi Robot Konulu Filmler - 2022

Yapay zeka ve robot filmleri her dönemde büyük ilgi görmüş ve kendi izleyici kitlesini oluşturmuştur. Bu filmlerde robotları bazen dünyayı kurtaran insan dostları, bazense her şeyi yakıp yıkan birer ölüm makineleri olarak görürüz. Bugün adeta hayatımızın bir parçası olan robotlar, geçmişte ütopik veya distopik birçok önemli filme konu olmuştur.

Bilimkurgu sinemasının yapı taşlarından sayılan robot konulu filmler, en eski yapımlar dahi olsa bugün halen büyük bir ilgiyle izleniyor. Bu içeriğimizde geçmişten günümüze en iyi robot filmlerini ayrıntılı olarak ele alıyoruz. Ayrıca içeriğimizin devamında robot konulu çizgi filmlerden de bahsedeceğiz.

IMDb Puanına Göre En İyi Robot Filmler

Terminatör 2: Mahşer Günü

Metropolis

Bıçak Sırtı

Terminatör

Demir Adam

Ex Machina

RoboCop

Yapay Zeka

Çelik Yumruklar

Ben, Robot

Terminatör 2: Mahşer Günü (1991)

Synet robotları Sarah Connor'u öldürmekle görevlendirilir fakat bunda başarısız olurlar. Bunun üzerine T-1000 adında yeni bir robot üretilip, gelecekteki büyük bir insan direnişinin lideri olacak olan Sarah'ın oğlu John Connor'ı öldürmeye programlanır. Öte yandan T-800 adlı başka bir robot da John'u kurtarmaya programlıdır. Bu çekişmenin sonucu, geleceğin kaderini belirleyecektir.

Tür: Aksiyon, Bilimkurgu

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong

IMDb Puanı: 8.6

Metropolis (1927)

Filmde insanlar yeraltındakiler ve yeryüzündekiler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Yer altındaki insanlar makinelerle birlikte ağır şartlar altında çalışırken, yeryüzündekiler refah içinde yaşamlarını sürdürler. Bu iki grubu bir aşk birleştirecek ve toplumsal yapıyı değiştirecektir. Sinema tarihinin en eski yapımlarından biri olan film, bilimkurgunun bilimsel yönünü de oldukça iyi yansıtıyor.

Tür: Dram, Bilimkurgu

Oyuncular: Brigitte Helm, Alfred Abel, Gustav Fröhlich

IMDb Puanı: 8.3

Bıçak Sırtı (1982)

Büyük bir firma tarafından üretilen Replikant adlı robotlar aslında dünya dışı kolonilerin illegal işlerini halletmeleri için kullanılmaktadır. Bu robotlar Blade Runner adlı özel polisler tarafından yakalanmak üzere görevlendirilir. Fakat görünüşleri itibariyle insanlardan ayırması zor olan replikantları yakalamak hiç kolay olmayacaktır.

Tür: Aksiyon, Dram, Bilimkurgu

Oyuncular: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young

IMDb Puanı: 8.1

The Terminator (1984)

Dünya robotların istilası altındadır ve onlara karşı savaşan insanlık direnişçilerine karşı sınırsız bir güç kullanmaktadırlar. İstilacı robotlar geçmişe giderek direnişçilerin en eski liderlerinden Sarah Conner'ı öldürmeyi planlarlar. Böylece direniş önderi John Connor'ın doğmasını engelleyeceklerdir. James Cameron tarafından yönetilen film, robot filmler arasında önemli bir yere sahiptir.

Tür: Aksiyon, Bilimkurgu

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn

IMDb Puanı: 8.1

Demir Adam (2008)

Kendi ülkesi için mühendislik harikası füze ve silahlar üretirken kaçırılan Tony Stark, kendisini kaçıranlar için büyük bir füze yapmaya zorlanır. Tony kendisine verilen süre zarfında oradan kurtulmak için zırhlı bir giysi tasarlar. O zamana kadar oldukça havalı ve keyifli bir yaşam süren Tony için işlerin zorlaşmaya başladığı günler gelmiştir.

Tür: Aksiyon, Macera, Bilimkurgu

Oyuncular: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Terrence Howard

IMDb Puanı: 7.9

Ex Machina (2014)

Dünyanın en önemli teknoloji şirketinde yazılım uzmanı olarak çalışan Caleb ve dağ evinde insanlardan uzak bir yaşam süren Nathan, bu dağ evinde bir araya gelirler. Burada Ava adındaki genç kız aslında yapay zekaya sahip bir robottur. Caleb için yeni bir macera başlayacaktır. Alex Garland'ın yazıp yönettiği film, bilimkurgu dalındaki kült filmler arasındadır.

Tür: Dram, Gerilim, Bilimkurgu

Oyuncular: Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac

IMDb Puanı: 7.7

RoboCop (1987)

Yaşadığı şehri suçlulardan temizlemek için uğraşan polis memuru Murphy, bir çatışma sırasında ağır yaralanır ve hayatta kalması neredeyse imkansızdır. Dönemin robot üretimi yapan en büyük şirketi OmniCorp'ta çalışan bir bilim insanı, Murphy'yi bir projede kullanmaya karar verir. Yarı insan yarı robot olarak yeni bir hayata başlayan Murphy, edindiği sınırsız gücüyle suça karşı mücadelesine devam edecektir. Fakat bu robot teknolojisinde pek de hesaba katılmayan 'insan' faktörü, olayların yönün değiştirir.

Tür: Aksiyon, Suç, Bilimkurgu

Oyuncular: Peter Weller, Nancy Allen, Dan O'Herlihy

IMDb Puanı: 7.6

Yapay Zeka (2001)

Steven Spielberg imzalı filmde diğer çocuklardan farklı özellikleriyle dikkat çeken 11 yaşındaki David ve çevresinde gelişen olaylar anlatılıyor. David, çocuğu olmayan ailelere oyuncak olarak verilen, yapay zekaya sahip bir robottur. Fakat gerek görünüşünden gerekse kendisinin insan olduğunu zannetmesinden dolayı bakıldığında robot olduğu pek anlaşılmaz. Robot olduğunu anladığı günden sonra onun için her şey başka bir yöne evrilir.

Tür: Dram, Bilimkurgu

Oyuncular: Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O'Connor

IMDb Puanı: 7.2

Çelik Yumruklar (2011)

Hurda metallerden ürettiği robotlarla geçimini sağlayan Charlie, oğlu Max ile bir araya gelip robotların kullanıldığı ringlerde şampiyonluk için müdadele edecek boksör bir robot yapmaya karar verir. Devasa boyutlara sahip robotlara kendi küllerinden yarattığı robot boksörle meydan okuyan Charlie'nin yaşadığı olayları konu alan filmin başrolünde Hugh Jackman yer alıyor.

Tür: Aksiyon, Dram, Bilimkurgu

Oyuncular: Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Dakota Goyo

IMDb Puanı: 7.0

Ben, Robot (2004)

Filmde olaylar robotların oldukça yaygın olduğu 2035 yılı dünyasında gelişiyor. Robot fobisi olan Chicago polisi Del Spooner, failinin bir robot olmasından şüphelenilen bir cinayeti çözmekle görevlidir. Öldürülen bilim insanının ölmeden önce üzerinde çalışmakta olduğu proje, ardındaki gerçeklerle dikkat çekmektedir. Konu araştırıldıkça olaylar farklı bir boyut kazanmaya başlayacaktır.

Tür: Aksiyon, Gizem, Bilimkurgu

Oyuncular: Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood

IMDb Puanı: 7.1

En İyi Robot Çizgi Filmler

Wall-E

Demir Dev

Baymax

Ailem Robotlara Karşı

Transformers

Wall-E (2008)

Uzak gelecekte çöplerle dolu bir dünyada geçen filmde çevresel kirlilikten dolayı insanlar dünyayı terk edip başka gezenlerde yaşamaya başlarlar. Fakat bu sırada Wall-E adındaki robot dünyada unutulmuştur. Çöplerin arasında bir yaşam sürerken dünyayı temizlemeye çalışan Wall-E bu sırada hayatının aşkını bulur.

Tür: Animasyon, Macera, Aile

Seslendirme: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin

IMDb Puanı: 8.4

Demir Dev (1999)

1958 yılında Amerika'daki küçük bir kasabaya düşen oldukça büyük bir robot, bölge halkının büyük ilgisini çeker. Dev robot bir süre sonra 9 yaşında bir çocukla arkadaş olur. Bu arkadaşlık onlara ve çevresine insanlığa dair önemli kavramlar hakkında çok güzel şeyler öğretecektir.

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Seslendirme: Eli Marienthal, Harry Connick Jr., Jennifer Aniston

IMDb Puanı: 8.0

Baymax (2014)

Orijinal adı Big Hero 6 olan film, San Francisco ile Tokyo şehirlerinin genel bir karışımı olan San Fransokyo adındaki hayali şehirde geçiyor. Genç bir mucit olan Hiro, yaptıkları sayesinde erken yaşta üniversiteye kabul edilir. Bir gün kampüste bir patlama meydana gelir. Bu sırada ağabeyini kaybeden Hiro, arkadaşlarının da desteğiyle ağabeyinin tasarladığı robotu geliştirerek kötülerle mücadele etmeye başlar.

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Seslendirme: Ryan Potter, Scott Adsit, Jamie Chung

IMDb Puanı: 7.8

Ailem Robotlara Karşı (2021)

Hayalini kurduğu sinema okulunu kazanan Katie, buraya gitmek için ailesiyle birlikte uzun bir yolculuğa koyulur. Bu yolculuk esnasıda robotların dünyayı istila ettiğini öğrenirler. Teknolojinin insanlara karşı ayaklanması ve robotların sokaklarda dolaşmaya başlaması bu aileyi harekete geçirir ve dünyayı bu robotlardan kurtarmaya girişirler. 2021'de gösterime giren filmi Netflix üzerinden de izleyebilirsiniz.

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Seslendirme: Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph

IMDb Puanı: 7.6

Transformers: Sinema Filmi (1986)

Transformers adlı televizyon dizisinden uyarlanan animasyon film 1986 yılında gösterime girmiştir. Orson Welles, Leonard Nimoy ve Robert Stack'in seslendirmeleriyle hayat bulan film, izleyebileceğiniz robot çizgi filmler arasında yer alıyor.

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Seslendirme: Orson Welles, Robert Stack, Leonard Nimoy

IMDb Puanı: 7.2