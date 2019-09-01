Sharpshooter, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir mobil beceri oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak dikkatimizi çeken Sharpshooter, keskin nişancılık becerilerinizi konuşturabileceğiniz bir oyundur. Keyifli vakit geçirebileceğinizi düşündüğüm oyunda zorlu bölümleri geçmek için mücadele ediyorsunuz. Farklı tabancaları, silahları ve tüfekleri kullanabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Renkli görsellerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Hızlı şekilde bölümleri tamamlamanız gereken oyunda işiniz de bir hayli zor.

3 boyutlu bir oynanış deneyimi sunan oyunda farklı oyun modları da yer almakta. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.

Sharpshooter oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.