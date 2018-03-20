Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan SPILLZ, fizik kurallarını kullarak yüksek puanlara ulaşmaya çalıştığınız bir mobil oyundur. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza indirebileceğiniz oyunda blokları yok ederek zemine ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Oldukça eğlenceli bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan SPILLZ, boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz harika bir oyundur. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda renkli blokları yok ederek puanlar kazanıyor ve aynı zamanda topları da yere dökmemeye çalışıyorsunuz. Sonsuz oyun moduna sahip olan oyunda yıldızları da toplamanız gerekiyor. Yeni kupalar kazanarak deneyiminizi geliştirebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bağımlılık yapıcı etkisiyle karşımıza çıkan oyunda işiniz bir hayli zor. Birbirinden çılgın ve eğlenceli seviyelerin üstesinden gelmeniz gereken SPILLZ'i mutlaka denemelisiniz. Eğer bu tarz oyunlardan zevk alıyorsanız SPILLZ size göre.

SPILLZ oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.