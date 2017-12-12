ston, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Harika tasarıma sahip bir mobil oyun olan ston ile yüzlerce harika bölümün üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz.

Harika 3 boyutlu atmosferi ve sürükleyici kurgusuyla dikkat çeken ston, yeteneklerinizi açığa çıkarabileceğiniz minimal bir bulmaca oyunudur. Oyunda küpleri tek tek gezerek son küp kalana kadar mücadele ediyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda tüm küpleri en kısa sürede yok etmeniz gerekiyor. Mükemmel bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda beyninizin sınırlarını da zorlamanız gerekiyor. Rahatlatıcı müziklerle donatılmış olan oyunda zekanızı da geliştirebiliyorsunuz. Farklı yollardan ilerleyebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Minimal olarak tasarlanmış grafikleriyle de ön plana çıkan oyunu mutlaka denemelisiniz. Eğer bağımlılık yapıcı bulmaca oyunlarından zevk alıyorsanız ston tam size göre bir oyun diyebilirim. ston oyununu sakın kaçırmayın.

ston oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.