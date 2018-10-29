TeacherKit uygulamasını kullanarak, sınıflarınızı ve öğrencilerinizi kolayca organize edebilirsiniz.
TeacherKit uygulaması ile Android cihazlarınızdan sınıflarınızı ve öğrencilerinizi kolaylıkla yönetebilirsiniz.
Öğretmenlerin hayatını kolaylaştıracak bir uygulama olarak öne çıkan TeacherKit, derse girdiğiniz sınıflar ve öğrencileri yönetmenizde büyük kolaylık sağlıyor. Öğrencilerinizin performanslarını kaydedebileceğiniz, not bilgisi girebileceğiniz ve buna benzer her türlü bilgileri kaydedebileceğiniz uygulamada, karmaşıklığı ortadan kaldırabiliyorsunuz.
Kaydettiğiniz sınıflar için fotoğraflar ekleyebileceğiniz uygulamada, öğrencilerinizi de isim ve fotoğraf bilgileriyle kaydedebiliyorsunuz. Verilerinizi kaybetmemek için dışa aktarma veya Dropbox’a yedekleme seçenekleri sunan uygulamada, öğrencilerinizin performansını ve sınıfın ilerlemesini takip edebilmeniz mümkün hale geliyor. Öğrencilerinizin sınav ve başarı notlarını da girerek ortalama hesaplamalarını kolaylıkla gerçekleştirebileceğiniz TeacherKit uygulamasını tamamen ücretsiz olarak indirebilir, işlerinizi daha iyi bir şekilde organize edebilirsiniz.
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