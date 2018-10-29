TeacherKit uygulaması ile Android cihazlarınızdan sınıflarınızı ve öğrencilerinizi kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Öğretmenlerin hayatını kolaylaştıracak bir uygulama olarak öne çıkan TeacherKit, derse girdiğiniz sınıflar ve öğrencileri yönetmenizde büyük kolaylık sağlıyor. Öğrencilerinizin performanslarını kaydedebileceğiniz, not bilgisi girebileceğiniz ve buna benzer her türlü bilgileri kaydedebileceğiniz uygulamada, karmaşıklığı ortadan kaldırabiliyorsunuz.