Okullar Açılmadan İndirmeniz Gereken Uygulamalar - Yaz tatilinin sona ermesi ile birlikte öğrenciler için heyecan verici yeni bir eğitim yılı da başlıyor. Eğer yeni eğitim yılına tam gaz hazır bir şekilde başlamak istiyorsanız, sizler için yardımı dokunabilecek bazı mobil uygulamaları bir araya getirdik.

Son yıllarda akıllı telefonlar o kadar işlevsel hale geldi ki onları sosyal medya ya da müzik dinleme gibi işlevlerle sınırlamak, kısmen biraz aşağılamak olur. Bu mantıktan yola çıkarak akıllı telefonunuzu ya da tabletinizi bir eğitim yuvası haline getirmeniz mümkün.

Okulda Yardımcı Olacak Mobil Uygulamalar

İşte Okullar Açılmadan İndirmeniz Gereken Uygulamalar!

1- PhotoMath: Matematikten Korkmanıza Gerek Yok

Uzun uzun uğraştığınız ancak bir türlü çözemediğiniz matematik sorularından usandıysanız, PhotoMath tam da size göre. Yapmanız gereken tek şey çözemediğiniz problemi kamera ile uygulamaya okutmak. Bunun ardından çözüm yollarını adım adım görüntüleyebilirsiniz.

2- TDK Türkçe Sözlük: Kelimelere Göz Atın

Kelime bilgisi iyi bir dil konuşabilmek için en önemli kriterlerden birisidir ve bu nedenle aktif olarak bir sözlüğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Tam da bu noktada işi ehline, TDK Türkçe Sözlük'e bırakmanız en doğrusu olacaktır. Uygulamayı hemen aşağıdan indirebilirsiniz.

3- Khan Academy: Konuları Pekiştirin

Ülkemizde de ücretsiz bir şekilde faaliyet gösteren Khan Academy matematikten sosyal bilimlere kadar pek çok konuda ücretsiz dersler içeriyor. Bu noktada öğrendiğiniz konuları pekiştirmek ve farklı bir noktadan bakmak isterseniz Khan Academy tam da size göre olabilir.

4- Udemy: Yeni Konular Öğrenin

Eğer anlamadığınız konuları pekiştirmek ve farklı kanallardan da destek almak istiyorsanız binlerce eğitmene sahip olan Udemy, bu noktada tam da size göre bir uygulama olabilir. Hemen her konuda kurslara sahip olan Udemy'den uygun fiyatlarla çeşitli dersler alabilirsiniz.

5- ÜniversiteGo: Üniversiteye Hazır Mısınız?

Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için biçilmiş kaftan olan bu uygulama ile birlikte puan hesaplayabilir, hangi konulara çalışmanız gerektiğini öğrenebilir ve çeşitli veri ve istatistiklere göz atabilirsiniz. Uygulamayı hemen indirmek için aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.