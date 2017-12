Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen The Box Boss mobil oyunu, dar bir zamanda hızlı hareket etmeniz gereken ve adeta baskıyı nasıl yönettiğinizi ölçen bir tür beceri oyunudur.

The Box Boss mobil oyununda hız her şeydir diyebiliriz. Oyun tamamen karelerden oluşuyor ve karelerle bölünmüş bir platformda bir küp cismi yönlendiriyor olacaksınız. Sahip olduğunuz küpü kareler arasında her yöne gönderebilirsiniz. Temel amacınız en uzun süre hayatta kalmak ve olabilecek en iyi skoru yapmak. Oyun alanında yer alan sarı küpleri toplayarak puanlarınızı katlamalısınız. Ancak sizi engellemeye çalışan ve işleri gerçekten çok zorlaştıran küpler de oyun alanında olacak. Hareketli olan bu küplerden kaçıp sonunda da o küpleri birbirine çarptırarak yok edebilirsiniz.

The Box Boss mobil oyununa Facebook ile bağlanıp arkadaşlarınızla skorlarınızı yarıştırabilirsiniz. 100 bölümün bulunduğu bu zorlayıcı oyunu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.