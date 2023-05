Sarı Takımlarınızı Hazırlayın: En İyi Bruce Lee Filmleri

20. yüzyılın en etkileyici dövüş sanatları ustalarından biri olan Bruce Lee; karizması ve yeteneği ile tüm dünyayı etkilemeyi başardı. Bruce Lee filmleri kısa sürede ünlendi ve efsane oldu.

27 Kasım 1940'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde doğan Bruce Lee de çocukluğunu Hong Kong'da geçirdi. Dövüş sanatlarına merakı 13 yaşında başlayan Bruce Lee Yip Man'dan eğitim aldı. 18 yaşındayken Bruce Lee Seattle'a taşındı ve burada ilk dövüş sanatları okulunu açtı.

Biz de bu yazımızda sizler için ünlü dövüş sanatları ustasının en iyi filmlerini listeledik. Aksiyon ve dövüşe doymak isteyenler için Bruce Lee filmlerinden daha iyi bir seçenek düşünemiyoruz.

En İyi Bruce Lee Filmleri

The Big Boss (1971)

Fist of Fury (1972)

The Way of the Dragon (1972)

Enter the Dragon (1973)

Game of Death (1978)

The Big Boss (1971)

Bruce Lee’nin ilk filmlerinden biri olan The Big Boss pek çok bakımdan efsanevi bir filmdir. Bruce Lee’yi tüm dünyaya tanıtan ve onu global bir fenomene dönüştüren film hiç şüphesiz The Big Boss’tur. Bangkok'ta geçen bu film suç dünyasının içinde geçen bir yapım.

Tür : Aksiyon, Dram, Gerilim

: Aksiyon, Dram, Gerilim Oyuncular : Bruce Lee, Maria Yi, James Tien

: Bruce Lee, Maria Yi, James Tien IMDB Puanı: 7.0/10

Fist of Fury (1972)

The Big Boss filminden hemen sonra çekilen Fist of Fury, önceki filmin başarısından dolayı hızlıca çekilen bu filmde Bruce Lee’nin oyunculuğu da göz dolduruyor. Chen isminde Çinli bir öğrenciyi canlandıran Bruce Lee, Jingwu Spor Kulübü'nde antrenman yapmaktadır. Kulüp yöneticisi Huo Yuanjia'nın ölümü üzerine Japonlar kulübü kapattırır ve Çinli öğrencilere kötü muamele yapmaya başlarlar. Akabinde olaylar gelişir.

Tür : Aksiyon, Dram, Gerilim

: Aksiyon, Dram, Gerilim Oyuncular : Bruce Lee, Nora Miao, James Tien

: Bruce Lee, Nora Miao, James Tien IMDB Puanı: 7.3/10

The Way of the Dragon (1972)

Bruce Lee ile Chuck Norris’i aynı filmde izlemek ister miydiniz? Buna kim hayır diyebilir ki? Komedi unsurlarının bulunduğu bu filmde Bruce Lee’yi oyunculuk haricinde yazar ve yönetmek olarak da görüyoruz. Bir göçmenin hikayesinin anlatıldığı bu filmde 2 usta oyuncuyu izlemenin keyfine varıyoruz.

Tür : Aksiyon, Komedi, Suç

: Aksiyon, Komedi, Suç Oyuncular : Bruce Lee, Chuck Norris, Nora Miao

: Bruce Lee, Chuck Norris, Nora Miao IMDB Puanı: 7.3/10

Enter the Dragon (1973)

Ülkemizde “Ejderin Üç Fedaisi” isminde de bilinen Enter the Dragon en iyi Bruce Lee filmlerinden bir tanesidir. Bruce Lee'nin son tamamladığı film olan Enter the Dragon; dövüş sanatları ustasının kendi hayatını, felsefesini ve dövüş sanatları becerileriyle örtüşen karakterini canlandırması nedeniyle son derece önemlidir. Eğer tek bir Bruce Lee filmi izlemek istiyorsanız size Enter the Dragon’ı öneririz.

Tür : Aksiyon, Suç, Dram

: Aksiyon, Suç, Dram Oyuncular : Bruce Lee, John Saxon, Jim Kelly

: Bruce Lee, John Saxon, Jim Kelly IMDB Puanı: 7.7/10

Game of Death (1978)

Bu eser Bruce Lee'nin ölümünden sonra tamamlanmış bir filmdir. Bu nedenle son derece özel bir yapımdır. Bruce Lee, filmin çekimleri sırasında hayatını kaybettiği için, sadece birkaç sahnesinde kendisi rol alabildi Geri kalan bölümler dublörler ve sahte yüzlerle çekildi. Bu nedenle Game of Death’e tam bir Bruce Lee filmi diyemeyiz ancak yine de son derece önemli bir yapımdır.

Tür : Aksiyon, Suç, Dram

: Aksiyon, Suç, Dram Oyuncular : Bruce Lee, Gig Young, Colleen Camp

: Bruce Lee, Gig Young, Colleen Camp IMDB Puanı: 5.1/10

