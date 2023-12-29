Xiaomi TV Box S 2. Nesil Özellikleri ve Fiyatı

Türkiye dahil pek çok ülkede satışa sunulan Xiaomi TV Box S 2. nesil özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Peki, çok şık bir görünüme sahip olan cihazda hangi donanım bileşenleri bulunuyor?

Bu rehberde televizyonları akıllı hâle getiren ve en iyi Android TV box modelleri arasında yerini alan cihazın neler sunduğunu açıkladık. Xiaomi tarafından piyasaya sürülen cihaz HDR10+, Bluetooth 5.2, çift bantlı Wi-Fi, Dolby Atmos, DTS-HD, Dolby Vision ve dahasını sunuyor.

Xiaomi TV Box S 2. Nesil Özellikleri

Çıkış Çözünürlüğü : 4K (3840 x 2160 piksel)

: 4K (3840 x 2160 piksel) RAM : 2 GB

: 2 GB Depolama Alanı : 8 GB

: 8 GB Ağırlık : 142 gram

: 142 gram Kalınlık : 16,7 mm

: 16,7 mm Uzunluk : 95,25 mm

: 95,25 mm Genişlik : 95,25 mm

: 95,25 mm Wi-Fi : 2,4 GHz/5 GHz

: 2,4 GHz/5 GHz Bluetooth : 5.2

: 5.2 İşletim Sistemi : Google TV

: Google TV İşlemci : Dört Çekirdekli Cortex-A55

: Dört Çekirdekli Cortex-A55 GPU: ARM Mali-G31 MP2

Dolby Vision ve HDR10+ teknolojilerini destekleten cihaz, bir önceki nesile kıyasla daha etkileyici kontrast, parlaklık ve renk sunuyor. Görüntüler artık daha yüksek bir dinamik aralığa sahipken HDR görüntüler ise daha detaylı açık tonlar ve gölgeler içeriyor.

Dolby Atmos ve DTS-HD teknolojileri daha iyi bir ses deneyimi sunulmasına imkân tanıyor. Böylece film ve dizi izlemek daha keyifli hâle geliyor. Dört çekirdekli işlemciye sahip olan cihazda ARM Mali-G31 MP2 GPU mevcut.

2 GB RAM'e ve 8 GB depolama alanına sahip olan TV Box S, Google Asistan teknolojisini de destekliyor. Bu, film bulma, müzik çalma gibi bazı işlemlerin sesli komut aracılığıyla yapılabilmesini sağlıyor.

Xiaomi tarafından piyasaya sürülen cihaz, 360 derece Bluetooth ve Kızılötesi uzaktan kumanda ile beraber geliyor. Kumandanın üzerinde YouTube, Netflix ve Prime Video uygulamalarına hızlıca erişebilmenizi sağlayan tuşlar da mevcut. Peki, Xiaomi TV Box S 2. nesil ne kadar fiyata satılıyor?

Xiaomi TV Box S 2. Nesil Fiyatı

Yalnızca siyah renk seçeneğine sahip olan Xiaomi TV Box S 2. nesil isimli model 2 bin 109 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu rehberde Xiaomi TV Box S 2. nesil ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Donanım bileşenleri, desteklediği teknolojiler ve şık tasarımıyla dikkat çeken cihaz ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.