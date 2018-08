The King of Fighters Allstar, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil dövüş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Street Fighter hayranlarının beğenerek oynayabileceği düşündüğüm The King of Fighters Allstar ile eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Sokak dövüşü oyunlarını seven herkesin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm bir oyun olan The King of Fighters Allstar, çeşitli kurallar eşliğinde dövüşüp rakiplerinizi benzetmeye çalıştığınız bir oyundur. Gerçek zamanlı mücadelelerin yer aldığı oyunda son derece dikkatli olmalı ve stratejik hamleler yaparak rakiplerinizin üstesinden gelmelisiniz. Aksiyon ve macera dolu sahneleriyle de karşımıza çıkan oyunda işiniz bir hayli zor. Hikaye tabanlı bir oynanışa sahip olan oyunda eğlenceli vakit geçirebildiğinizi de söyleyebilirim. Farklı ödüllerin de sahibi olabileceğiniz oyunda farklı oyun meydanlarında mücadele edebiliyorsunuz. Eğer bu tür bir oyun arayışınız varsa The King of Fighters Allstar sizleri bekliyor.

The King of Fighters Allstar oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.