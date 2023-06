Berserk İzleme Sırası Nedir? (2023)

Berserk izleme sırası, uzun yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran Berserk'e başlamak isteyen kişiler tarafından oldukça merak ediliyor çünkü aynı evrende geçen birden fazla anime bulunuyor ve bunları kronolojik sıraya göre izlemek gerekiyor.

En iyi animeler denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan Berserk'i kronolojik sıraya göre izlemek ve hikâyeyi anlamak isteyen kişiler için rehber hazırladık. Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve söz konusu animenin hangi sırayla izlenmesi gerektiğini öğrenebilirsiniz. Peki, Berserk hangi sırayla izlenmeli?

Berserk İzleme Sırası Nasıl Olmalı?

Kenpuu Denki Berserk (1997)

Berserk: The Golden Age Arc I - The Egg of the King Movie (2012)

Berserk: The Golden Age Arc II - The Battle for Doldrey Movie (2012)

Berserk: The Golden Age Arc III - The Advent Movie (2013)

Berserk (2016-2017)

Berserk: The Golden Age Arc – Memorial Edition (2022)

Berserk ile ilgili bu zamana kadar pek çok anime izleyicilerle buluştu. Bunlar arasında Kenpuu Denki Berserk, Berserk: The Golden Age Arc I - The Egg of the King Movie ve Berserk: The Golden Age Arc II - The Battle for Doldrey Movie dahil olmak üzere çeşitli yapımlar bulunuyor.

İlk olarak 1997 yılında yayımlanan Kenpuu Denki Berserk isimli anime dizisini izleyin. Ardından 2012 yapımı Berserk: The Golden Age Arc I - The Egg of the King Movie ve Berserk: The Golden Age Arc II - The Battle for Doldrey Movie isimli filmleri izlemeniz gerekiyor.

Söz konusu filmleri izledikten sonra 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Berserk dizisinin iki sezonunu izleyin. Bunun ardından 2022 yılında izleyicilerle buluşan Berserk: The Golden Age Arc – Memorial Edition isimli yapımı izlemelisiniz.

Berserk Konusu

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan Berserk, Guts isimli paralı askerin maceralarını konu alıyor.

Bu yazıda Berserk hangi sırayla izlenir sorusunu yanıtladık. Peki, söz konusu anime hakkında ne düşünüyorsunuz? Berserk animesini beğendiniz mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutamyın.