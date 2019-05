Tick Tock: A Tale for Two, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz farklı ve hoş bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Kendine has oynanışı ve kurgusuyla dikkatimizi çeken bir oyun olan Tick Tock: A Tale for Two oyununda arkadaşınızla birlikte zorlu bulmacaları çözüyorsunuz. Birbirinden karmaşık bulmacaları çözmek için elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Daha önce görmediğiniz türden bir oyun olma özelliği de taşıyan oyunda bulmacaların yarısını siz, kalan yarısını da arkadaşınız çözüyor. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz farklı bir bulmaca oyunu olan Tick Tock: A Tale for Two mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun diyebilirim. Bulmaca oyunları oynamayı seviyorsanız ve daha önce oynamadığınız türden bir oyun arayışınız varsa Tick Tock: A Tale for Two mutlaka denemeniz gereken bir oyun.

Tick Tock: A Tale for Two oyununu Android cihazlarınıza ücretli olarak indirebiliyorsunuz.