Trivia.io, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir oyun olarak nitelendirebileceğim Trivia.io oyununda dikkatli olmalısınız. Oyunda hem becerilerinizi sınıyor hem de eğlenceli vakit geçirebilyiorsunuz. Sevimli karakterlerinizi kullanarak sorulara cevap veriyor ve son adamınız kalana kadar oyuna devam ediyorsunuz. Bilgi seviyenizi de geliştirebileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Yanlış cevap vermemek için son derece dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor.

Trivia.io oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.