Twelvesmith, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olan Twelvesmith, her seferinde 12 sayısına ulaşmaya çalıştığınız bir oyundur. Renkli görselleri ve sürükleyici etkisiyle ön plana çıkan oyunda en kısa yolu bularak bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Beyninizi sınırlarına kadar zorlayabileceğini düşündüğüm Twelvesmith, bu tür oyunları oynamayı seven herkesin büyük bir zevkle oynayabileceğini düşündüğüm bir oyundur. Doyasıya oynayabileceğiniz oyunda onlarca zorlu bölüm yer alıyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Hoş animasyonları ve minimalist görselleriyle de hoş bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Twelvesmith oyununu Android cihazlarınıza ücretli olarak indirebilirsiniz.