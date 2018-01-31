WhatTheFont uygulamasıyla sevdiğiniz bir tasarımda kullanılan yazı fontlarını Android cihazlarınızdan kolayca bulabilirsiniz.

Tasarımcıların, tipografi sevenlerin ve daha doğrusu herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm WhatTheFont uygulaması merak ettiğiniz yazı fontlarını bulmanızı sağlıyor. Tıpkı Shazam uygulamasının dinlettiğiniz şarkıları bulabildiği gibi WhatTheFont uygulaması da çeşitli tasarımlarda kullanılan yazı fontlarını sizin için buluyor. Yapmanız gereken tek şey, WhatTheFont uygulaması üzerinden kamerayı başlatarak bulmak istediğiniz yazı fontunu taramak.