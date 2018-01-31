WhatTheFont uygulamasını kullanarak beğendiğiniz yazı fontlarını kolayca tespit edebilirsiniz.
WhatTheFont uygulamasıyla sevdiğiniz bir tasarımda kullanılan yazı fontlarını Android cihazlarınızdan kolayca bulabilirsiniz.
Tasarımcıların, tipografi sevenlerin ve daha doğrusu herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm WhatTheFont uygulaması merak ettiğiniz yazı fontlarını bulmanızı sağlıyor. Tıpkı Shazam uygulamasının dinlettiğiniz şarkıları bulabildiği gibi WhatTheFont uygulaması da çeşitli tasarımlarda kullanılan yazı fontlarını sizin için buluyor. Yapmanız gereken tek şey, WhatTheFont uygulaması üzerinden kamerayı başlatarak bulmak istediğiniz yazı fontunu taramak.
130 binden fazla yazı tipini belirleyen ve tarattığınız yazı fontuna benzer fontları da sizlere sunan WhatTheFont uygulamasında yazı fontlarını ücretli veya ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. İnternet sitesi üzerinden de destek veren WhatTheFont uygulamasıyla beğendiğiniz yazı fontlarını bulabilir, kendi projeleriniz için fikir ve ilham alabilirsiniz.
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