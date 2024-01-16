Sağlık Analizi Yapabilen Ayna MagicMirror Özellikleri ve Fiyatı

Kişinin yüz taramasını gerçekleştirerek sağlık durumu hakkında detaylı bilgi vererek kullanıcıların sağlıklarını daha iyi anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir akıllı aynadır. Üstelik bu özellikleri yapabilen ilk ayna modelidir.

Detaylı sağlık analizi yapabilmesiyle dikkat çeken akıllı ayna MagicMirror'ın özellikleri nelerdir? Bu yazımızda akıllı aynanın tüm özelliklerini açıkladık.

MagicMirror Özellikleri

Yüz tanıma: Yüz tanıma teknolojisini kullanarak kullanıcının kimliğini doğrulayabildiği için kullanıcının kişiselleştirilmiş sağlık verilerine erişmesini sağlar.

Yüz tanıma teknolojisini kullanarak kullanıcının kimliğini doğrulayabildiği için kullanıcının kişiselleştirilmiş sağlık verilerine erişmesini sağlar. Aritmi tespiti: Kalp atış hızını ve düzenini analiz ederek aritmileri tespit edebilir. Bu, kullanıcının kalp sağlığını izlemesine yardımcı olur.

Kalp atış hızını ve düzenini analiz ederek aritmileri tespit edebilir. Bu, kullanıcının kalp sağlığını izlemesine yardımcı olur. Kan basıncı ölçümü: Kan basıncını ölçerek kullanıcının kardiyovasküler sağlığını izlemesine yardımcı olur.

Kan basıncını ölçerek kullanıcının kardiyovasküler sağlığını izlemesine yardımcı olur. Nefes kalitesi ölçümü: Nefes kalitesini ölçerek kullanıcının solunum sağlığını izlemesine yardımcı olur.

Nefes kalitesini ölçerek kullanıcının solunum sağlığını izlemesine yardımcı olur. Uyku kalitesi ölçümü: Uyku kalitesini ölçerek kullanıcının uyku sağlığını izlemesine yardımcı olur.

Uyku kalitesini ölçerek kullanıcının uyku sağlığını izlemesine yardımcı olur. Egzersiz takibi: Kullanıcının egzersizlerini takip ederek fiziksel sağlığını izlemesine yardımcı olur

MagicMirror, bu özelliklerin yanı sıra kullanıcının genel sağlık durumunu izlemek için çeşitli diğer verileri de toplayabilir. Bu veriler, kullanıcının sağlık hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için kullanılabilir.

NuraLogix’in açıklamasına göre akıllı ayna, başlangıçta evlerde kullanılamayacak; spor salonlarında, kliniklerde, iş yerlerinde ve insanların sağlıklarını takip ettiği diğer yerlerde yer alacak.

MagicMirror Fiyatı

Dünyadaki ilk sağlık analizi yapabilen ayna MagicMirror'ın fiyatı 2.999 ABD doları. Türk Lirasına çevirdiğimizde şu anki kurla 33.999 TL yapıyor. Ancak ürün henüz Türkiye'de olmadığı ve vergiler dee eklenmediği için bu fiyatın üzerine çıkabileceği muhtemelen görünüyor.

Sağlık analizi yapabilen akıllı aynanın tüm özelliklerinden bahsettik. Fikirlerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.