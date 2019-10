Guts United adlı geliştirici ekip tarafından Android ve iOS platformu oyuncularına sunulan Who Is The Killer? Episode I kitlesini artırmaya devam ederken oyundan yeni bilgiler de geliyor.

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak iki farklı platformda 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan başarılı yapım karanlık atmosferi ve sürükleyici hikâyesi ile oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ünlü bir dedektif serisi olan Who Is The Killer’ın ilk bölümünü deneyimleyeceğimiz yapımda 7 farklı karakter ile kendimizi kaleye hapsolmuş olarak bulacağız. Bu karakterlerden bir tanesi katil olarak karşımıza çıkacak. Ancak hangisi çıkacak biz bulacağız. Nefes kesici bir dedektiflik oyunu olarak karşımıza çıkan Who Is The Killer? Episode I gerilim dolu yapısı ile beğenileri topladı.

Ücretsiz olarak 5 milyon oyuncuya ulaşan yapım Google Play üzerinde 4.4 olarak değerlendiriliyor.