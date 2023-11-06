The Walking Dead Survivors Redeem Kodları - 2023

Elex’in geliştirdiği The Walking Dead Survivors, Skybound Entertainment tarafından lisanslanmıştır. Bu mobil strateji video oyunu, oyun severlere ücretsiz olarak sunuluyor.

Oyun; Tony Moore, Robert Kirkman ve Charlie Adlar’a ait The Walking Dead çizgi roman serisine dayanıyor. 2021 yılında çıkan oyun bu oyun hem Android hem de iOS işletim sistemli cihazlarda kullanılıyor.

Oyunda oyuncular kendilerine saldıran zombilere karşı savaşıyor. Oyuncuların oyunda hayatta kalmasının en önemli teminatıdır. Redeem kodları sayesinde oyuncular, oyun daha avantajlı duruma geçecek.

Oyunculara oyun içerisinde çeşitli ödüller sunan Redeem kodlarını sizler için bir araya getirdik.

The Walking Dead Survivors Redeem Kodları

Güçlendirmeler, yakıtlar, koruma kalkanları, hız, çeşitli hediyeler ve bufflar sunan The Walking Dead Survivors Redeem kodları şu şekilde sıralanabilir;

TWDs4lVt

TWDs7gQo

TWDSVNLAUNCH

TWDs8wEf

TWDs4bBj

TWDs2pWx

TWDs5oJw

HalloweenFUN

TWDs0bEj

TWDs5iIq

TWDs4xJg

TWDs4jDr

TWDs4zMi

TWDs1mEu

TWDs5uTd

TWDs5zEi

The Walking Dead Survivors Redeem Kodları Nasıl Kullanılır?

The Walking Dead Survivors oyunu geliştiricileri, Redeem kodlarını resmi sosyal medya sayfası üzerinden paylaşıyor. Bu sebeple oyuncular, The Walking Dead Survivors’ın resmi sosyal medya hesaplarını da düzenli olarak takip edebilir.

The Walking Dead Survivors Redeem kodları kullanımı için öncelikle oyun başlatılmalıdır. Oyun başlatıldıktan sonra şu adımlar takip edilmelidir;

Ekranın sol üst köşesinde konumlanan karakter avatarına tıklanmalıdır.

Adın alt tarafındaki karakter kimliği kopyalanmalıdır.

Karakter kimliği yapıştırılarak “Doğrulama” gönder butonuna tıklanmalıdır.

Oyun yeniden açılır.

Oyun içi mail açılıp daha sonra sistem sekmesine gidilir.

Sistem doğrulama mesajı açılır.

Mail açıldıktan sonra değişim ödülü sayfasına geçiş yapılır.

Son adımda Redeem kodu girilip “Kullan” butonuna tıklanır.

The Walking Dead Survivors Redeem kodları sayesinde oyuncuların yolları; Glenn, Rick, Negan, Michonne ve Ezekiel ikonik çizgi roman karakteriyle kesişir.