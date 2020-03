You Are Your Own Gym Android uygulaması, vücut ağırlığı ile yapılan egzersizler sunuyor. Etli özel harekat eğitmeni ve 1.7 milyon kopya satan You Are Your Own Gym kitabının yazarı Mark Lauren’in vücut ağırlığı egzersizleri uygulaması ücretsiz indirilebiliyor ve sadece Android telefonlarda kullanılabiliyor. Vücut ağırlığı ile yapılan antrenmanları arıyorsanız, bu uygulamayı tavsiye ederim.

Mark Lauren’in en çok satan kitabını temel alan bu uygulamadaki vücut ağırlığı egzersizleri, zayıf, güçlü ve kendine güvenen insan olmanıza yardımcı oluyor. 200’ün üzerinde, Mark Lauren’in etkisini gösterdiği kanıtlanmış eğitim tekniklerini içeriyor. Antrenmanları Mark Laurent rehberliğinde gerçekleştiriyorsunuz. Egzersiz yapmak için en doğru zamanı, dinlenme sürelerini söylüyor. Günde 30 dakika gibi kısa bir sürede vücudunuzu şekillendirmeniz mümkün.

200’den fazla farklı vücut ağırlığı egzersiz fotoğraflı olarak karşınıza çıkıyor. Ayrıca sunulan ücretsiz YAYOG Video Pack uygulaması ile Mark’ın egzersizlerini gösteren yüksek kalitede videolarına erişebilirsiniz. Isınma ve soğuma hareketleri, zamanlı setler, ladder egzersizleri dahil eksiksiz videolu antrenmanları üç farklı zorluk düzeyinde sunan Mark Lauren’s Free DVD uygulaması üzerinden erişebilirsiniz.