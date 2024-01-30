Fitbit Nedir? Fitbit Özellikleri Nelerdir?

Fitbit, Eric Friedman ve James Park tarafından 2007 yılında kurulan bir giyilebilir fitness takip cihazı şirketidir. Bu şirket; akıllı saatler, akıllı bileklikler ve aktivite takipçileri gibi çeşitli giyilebilir cihazlar üretiyor.

Şirketin ürettiği giyilebilir cihazlar hem sağlık verilerinin hem de günlük aktivitelerin izlenmesini sağlıyor. Kullanıcıların adım sayısı, hareketleri, kalp atış hızı, uyku kalitesi vb. verilerini takip ederek onlara sağlıkları konusunda bilgi verir.

Fitbit Özellikleri Nelerdir?

Geliştirdiği cihazlarla öne çıkan Fitbit özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Egzersiz Takibi Yapar

Fitbit, kullanıcıların yaptığı egzersizleri takip ederek onlara bilgi verir. Amerikan Kalp Derneği tarafından haftada en az 75 dakika yoğun fiziksel egzersiz yapılması gerektiği açıklandı.

Dolayısıyla yapılan egzersiz ve 75 dakikaya ne kadar kaldığının öğrenilmesi açısından çok önemlidir. Egzersiz konusunda kullanıcılara “Aktif Bölge Dakikaları” ile bilgi verir.

Haftalık 150 Aktif Bölge Dakika hedefi ile başlar. Kullanıcı dilerse bu hedefi değiştirebilir. Sistem, egzersiz esnasında 3 farklı bölgenin takibini yapıyor.

Bu bölgeler;

Yağ yakma

Kardiyo

Zirve

Bölgesel egzersiz yaparken kalp atış hızını kullanarak kişinin kondisyonunun gelişmesine de yardımcı olur. Kalp atış hızı, optik sensörler üzerinden takip edilir. Böylelikle kullanıcılar kolayca egzersiz yaparken nabızlarını kontrol edip sağlık durumlarını izleyebilir.

Fitbit cihazları, fotopletismografi isimli sensörlere sahiptir. Bu sensörler cihazların alt kısmında yer alan yanıp sönen küçük yeşil ışıklardır. Fotopletismografi sensörleri aslında bilekteki kan hacmini izler. Kan hacmi, bir dakikada kalp atış sayısının hesaplanmasını sağlıyor.

Egzersiz esnasında kalp atış hızı artar. Aynı zamanda cihaz, kullanıcıya kalp atış hızının ne kadar düşük ve yüksek olduğu konusunda da bilgi verir. Performansın nasıl yükseltileceği ve kalp atış hızının olması gereken aralığı hakkında da kullanıcıyı bilgilendirir.

Kullanıcının günlük aktiviteleri takip edilerek şu bilgiler konusunda veriler toplanır;

Adım sayısı

Aktivite süresi

Yakılan kalori

Yukarıdaki aktivite verileri ile kullanıcının daha çok hareket etmesi sağlanır. Fitbit cihazları tarafından farklı egzersiz ve spor modları tanınarak kullanıcılara göre özel egzersiz takip imkanları sunuluyor. Cihazlar;

Yüzme

Yürüyüş

Bisiklet

Koşma vb. farklı egzersizler için özel veriler sunuyor.

2. Vücut Metrikleri

Cihazlar; nefes alma, stres düzeyleri, oksijen doygunluğu, adet döngüsü, su içme, düzenli egzersiz yapma, uyku kalitesi, uyku düzeni gibi verileri de takip eder.

Kişilerin uyku takibini yaparak uykunun kalitesi hakkında kişiye bilgi verir. Kullanıcıyı gerektiği kadar uyumadığı takdirde de bilgilendirir. Cihaz kullanıcılarına belirli aralıklarla uyarılar gönderip örneğin, su içmesi ya da egzersiz yapması gerektiğini hatırlatır.

3. Topluluk Oluşturma

Fitbit uygulaması üzerinden kullanıcılar topluluk oluşturabilir. Aynı zamanda uygulama üzerinden oluşturulan toplulukların birbirleriyle rekabet etmesi de sağlanır. Bununla kullanıcıların motive olmaları amaçlanmaktadır.

Fitbit Avantajları Nelerdir?

Fitbit avantajlarını şöyle sıralayabiliriz;

Farklı fiyat aralıklarında ve modellerde seçenekler sunar.

Kullanıcıların bilinçli hareket etmesini sağlar.

Kullanıcıların motivasyonunu artırır.

Topluluk desteği oluşturur.

Sağlık durumunu düzenli takip eder.

Cihazlar kişilerin günlük hedefler belirleyip onları yakından takip etmesini kolaylaştırır. Hedefleri tamamlayan kullanıcıların motivasyonu üst düzeye çıkar.

Cihazlar sayesinde kullanıcılar günlük aktivitelerini bilinçli şekilde yaparlar. Düzenli egzersiz yapmak, daha çok adım atmak ve hareket etmek içinde motivasyonları artar.

Cihazlar, uygun fiyat seçenekleriyle piyasaya sunulmuştur. Sağlık takibi sayesinde sağlıklarına dair bilgileri öğrenip ona göre bir uzmandan yardım alabilirler.

Fitbit Nasıl Çalışır?

Fitbit cihazları, çeşitli algoritmalar ve sensörlerle çalışır. Kullanıcılara ait sağlık verileri ve aktiviteleri toplayarak kullanıcıları bilgilendirir. Jiroskop, giyilebilir cihazlar ve vücut hareketlerini algılayan ivmeölçerler kullanır. Bunlar sayesinde kullanıcılar; aktivite süresi, adım sayısı ve yakılan kaloriler hakkında bilgilendirilir.

Kullanıcıların nabzı, kalp atış hızının takip edildiği “optik kalp atış hızı sensörleri” ile ölçülür. Cihaz belleğinde veriler depolanarak sonradan kullanıcıların bilgisayarına ya da Fitbit uygulamasına aktarılır.

Kullanıcının uyurken kalp atışlarındaki değişiklikler hakkında da bu cihazlar bilgi verir. Kişinin ne zaman uyuduğunu saptamak içinde yataktayken azalan hareketlerini takip eder. Kullanıcı yatakta dönüp duruyorsa cihazlar tarafından kişi uyumuyor olarak algılanır.

Fitbit cihazların düzgün çalışması için hesapta şu kişisel bilgilere ihtiyaç duyulur;

Yükseklik

Yaş

Seks

Ağırlık

Cihazlar sayesinde günlük yemekler de takip edilebilir. Aynı zamanda tüketilen yemeklerin kalori miktarları ve öğün sayıları da kaydedilerek günlük alınan kalori miktarı öğrenilebilir. Alınan kaloriye karşılık ne kadarının harcandığı hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.