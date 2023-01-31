Fitness Saatleri Kaloriyi Nasıl Takip Eder?

Günlük harcanan kalori miktarlarını ölçmek amacıyla çeşitli araçlar kullanılır. Akıllı saat, spor bandı gibi çeşitli araçları kullanarak kalori miktarını azaltmaya çalışırken bir taraftan da takibi sağlanabilir. Kalori takibi için saatlerden yararlanılır. Saatler sayesinde adım adım hedefleri, harcanan kalori miktarı ve uyku çok rahat takip edilir.

Fitness Saatleri ile Kalori Takibi

Fitness yapan kişilerin kalori takibinde ön planda tuttuğu faktörlerin başında kalp atış hızı geliyor. Kondisyon izleyici şeklinde isimlendirilen cihazlar;

Yürüyüş

Ayakta durma

Günlük yaşam koşuşturması

Egzersiz yapma gibi eylemlerde harcanan kalori miktarını öğrenebilmek için kullanılır.

Kondisyon izleyiciler, karışık hesaplama ve algoritmalarla dizayn edilmiştir.

Fitness saatleri metabolizma hızını ölçebilmek için; cinsiyet, boy, kalp atış hızı ve yaş gibi faktörlerden yararlanır. Bu cihazlar aynı zamanda 3 eksenli ivmeölçer ile jiroskoplardan oluşur. Gün boyu yapılan aktiviteler, hız ve adım sayıları da takip edilir.

Egzersizler esnasındaki yüksek kalp atış hızı da ele alınarak fitness saatleri ölçümlemeyi yapar. Bahsettiğimiz cihazlar sadece temel verileri ölçer. Bundan dolayı hormonal dengesizlik, metabolizma hızı, kas kütlesi vb. faktörleri öğrenmek mümkün değildir.

Ayrıca metabolizma hızını ölçme gibi bir durumda söz konusu değildir. Özetle; fitness saatleri tam kalori takibi yapmaz. Ortaya çıkaran veriler tahminidir.

Fitness Saatleri Uykuyu Nasıl İzler?

Fitness saatleri, egzersiz anındaki kalori dışında uykuyu da ölçümler. Kondisyon izleyicilerle uyku süresi hakkında bilgi sahibi olunabilir. Uyku esnasındaki hareketler, hareket aralıkları ve hızları incelenir. Kondisyon izleyicilerle kişinin;

REM uykusu

Hafif uyku

Derin uyku durumları da takip edilir.

Uyku durumu takip edikten sonra kişi için bir plan oluşturulur. Genellikle birçok kişi tarafından PPG (fotopletismografi) sensörleri kullanılıyor. PPG sensörü; akıllı saatlerin altında yer alan LED ışıklardır.

Fitness saatleri, kişinin koluna takılı şekilde ışığı yayar ve yansıma yapan ışığı inceler. Cihazdaki SpO2 ile uyku kalitesi, kan hacmi gibi noktalarda analiz edilir. Hesaplamalarda kalp atış monitörünün etkisi çok büyüktür.