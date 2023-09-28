Garmin Vivoactive 5 Özellikleri ve Fiyatı

Garmin Vivoactive 5, eloksallı alüminyum çerçeveden oluşuyor. Üst düzeyde hareket takibi özelliklerinden oluşan saat, 23 gram ağırlığa sahiptir.

Su altında yaklaşık 5 ATM basınca kadar çalışan saatte yerleşik spor uygulamaları var. Saatte yürüme, yüzme, koşma gibi 30’dan fazla spor uygulaması yer alıyor. Bu sayede saat kullanıcısı etkili şekilde antrenman yapma imkanı elde ediyor.

Garmin Vivoactive 5 Özellikleri

Garmin Vivoactive 5, 1.2 inçlik AMOLED dokunmatik ekrandan oluşuyor. Saatin ekranı, 390 x 390 piksel çözünürlük sunmaktadır. Son teknolojiyle tasarlanan saatin ekranı, Corning Gorilla Glass 3 camla korunmaktadır.

Garmin Vivoactive 5;

Kandaki oksijen miktarını,

Uykuyu,

Kalp atış hızını,

Stresi takip ediyor.

Saatte yerleşik GPS de bulunuyor. Uykuyu takip eden bu saatin en önemli özelliği, kişiselleştirilmiş uyku verileri sunmasıdır. Uyku kestirme takibi vb. birçok özelliği de barındırıyor.

Kullanıcıların egzersiz sürelerini takip eden saat, medikasyon ve spor sonrasında da toparlanma süresi önermektedir. “Vücut pili” özelliğinden oluşan saat sayesinde vücuttaki enerji seviyesi de ölçülebiliyor.

Bu noktada yeniden toparlanma, stres vb. verilerden yararlanmaktadır. Saatin diğer dikkat çeken tarafıysa NFC destekli olarak Garmin Pay ile gerçekleşen ödemelerde kullanılmasıdır.

Garmin tarafından üretilen bu akıllı saat, itmeleri takip edebiliyor. Tekerlekli sandalye kullanıcılarına özel yerleşik egzersizler sunmaktadır. Android ve iOS cihazlarla eşleştirilerek telefona gelen bildirimlere bakılabilir. Gelen mesajlar okunup cevaplanabilir.

Garmin Vivoactive 5 Fiyatı

Garmin Vivoactive 5’e Garmin Connect IQ Store üzerinden uygulamalar indirilebiliyor. Saatin 4 GB depolama alanı; Deezer, Spotify ve Amazon Music’te şarkıların kaydedilmesini sağlıyor.

Saat; lacivert, siyah, orkide ve beyaz renk seçenekleriyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Garmin Vivoactive 5, bir akıllı saatten daha fazlasıdır. Gelişmiş fitness ve sağlık özellikleriyle kullanıcıların hızlıca hedeflerine ulaşmalarını sağlıyor.

Pil ömrünün 11 güne kadar sürmesi saatin kullanışlılığını artırıyor. Donanımıyla dikkat çeken Garmin Vivoactive 5’in fiyatı 8.193 TL’dir.