2024 Dijital Pazarlama Trendleri Ne Olacak?

Uzmanlara göre 2024 yılı, dijital pazarlama alanında birçok yenilik ve fırsatın sunulacağı bir yıl olacak. 2024 dijital pazarlama trendleri kapsamında sunulan bu yenilik ve fırsatlar sayesinde internetten satış yapan işletmeler büyük karlar elde edebilecek.

İnternetten ürün ve hizmet satışı yapan işletmeler, dijital pazarlama trendleri sayesinde daha bilinçli kararlar alacak. Bizde bu yazımızda e-ticaret firmalarının satışlarını artıracak 2024 yılı dijital pazarlama trendlerini ele aldık.

2024 Yılı 10 Dijital Pazarlama Trendi

2024 yılında öne çıkacak dijital pazarlama trendleri şöyle sıralanabilir:

1. Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka

2024 Dijital pazarlama trendleri arasında makine öğrenimi (ML) ve yapay zeka (Al) öne çıkıyor. Yapay zeka, bilgisayar sistemlerine insana benzer özellikler kazandırır. Makine öğrenimiyse bilgisayar sistemleri, deneyimler sonucunda işlevsel hale gelir.

Yapay zeka ve makine öğrenimi pazarlamada şu sebeplerden dolayı kullanılır;

Müşteri davranışları tahmini,

Kişiselleştirilmiş içerik önerileri,

Veri analizi,

Makine öğrenimi, müşterilerini belirli segmentlere göre ayırarak doğru şekilde pazarlama stratejilerinin oluşturulmasını sağlar. Yapay zeka ve makine öğrenimiyle aynı zamanda pazarlama stratejileri optimize edilir. Pazarlama stratejilerinin otomatikleştirilmesinde de etkin rol oynuyor.

Yapay zeka ve makine öğrenimi kapsamında kişiselleştirilmiş chatbot’larda kullanılıyor. Yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş chatbotlar, müşterilerin sorularına kişisel ve doğru yanıtlar veriyor.

2. Şeffaflık ve Gizlilik

İşletmeler tarafından tüketici gizliliğinin korunması gerekiyor. Bundan dolayı tüketici gizliliğinin neleri kapsadığını bilmek gerekiyor. Gizlilik, tüketicilere ait kişisel bilgilerin üçüncü taraf kurumlarla nasıl ve ne oranda paylaşılacağını belirler.

Şeffaflıktaysa işletmelerin kendilerine ait bilgilerini kamuya açık şekilde paylaşmalarını ifade eder. İşletmelerdeki işverenler hem işletmenin kendisi hem de çalışanları hakkındaki bilgileri açıkça paylaşarak müşterilere güven verirler.

3. Video İçerikler

Instagram, YouTube, TikTok gibi birçok platforma özel olarak hazırlanan kısa formdaki video içeriklerdir. Bu platformlarda insanlar, günlük yaklaşık 100 dakika video içerik izliyor. Dolayısıyla bir marka, geniş kitlelere hitap etmek ve pazarlama stratejilerinde başarılı olmak için video içeriklere odaklanabilir.

4. Sürdürülebilirlik

Son dönemlerde çevre sağlığı ve sürdürülebilirlik gibi kavramların öne çıkmasıyla birlikte birçok marka sürdürülebilir ürün/hizmet sunmaya başladı. Yapılan araştırmalara göre tüketicilerin %70’i sürdürülebilir markalardan yana tercih yapıyor. Bundan dolayı markalar, 2024 dijital stratejileri olarak sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularına önem verdikleri takdirde daha çok kişiye ulaşabilirler.

5. SEO ve Sesli Arama

Dijital pazarlama alanında sesli aramalar, SEO stratejilerini önemli ölçüde etkilemeye başladı. Özellikle Alexa, Siri vb. sesli asistanların popüler olmasıyla beraber işletmelerde SEO stratejilerini sesli aramalara uyarladı.

6. Influencer Marketing

Teknolojinin gelişmesi ve sosyal medya platformlarının kullanımının artması sonucunda influencer pazarlaması arttı. İnfluencer pazarlaması, artık hem otantik hem de şeffaflığa doğru odaklanacak.

Markalar, kendi vizyonlarına uygun ve hedef kitleleriyle sağlıklı bağlantılar kuracak influencer’larla iş birliği yapmalıdır. Böylelikle influencer’lar markalara uygun içerikler üreterek markanın satışlarının artmasını sağlar.

7. Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Deneyimleri

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklikle sunulan dijital deneyimler, pazarlama stratejilerini farklı bir boyuta taşıyor. Tüketiciler, giyim ve kozmetik gibi sektörlerdeki ürünleri sanal şekilde deneyimleme şansına sahip olacak. 2024 yılının dijital trendleri içerisindeki sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik deneyimlerine şunları örnek verebiliriz;

Gerçek ortamlara eklenen AR ürün önizlemeler,

Dinamik marka deneyimleri ve VR etkinlikleri,

“Sanal showroom” şeklinde ifade edilen 3D ürün görselleştirmeler,

AR aksesuarlar ve güzellik kozmetikleriyle ilgili deneme simülatörleri,

8. Çok Kanallı Pazarlama

Birden çok kanal üzerinden oluşturulan pazarlama stratejileri, çok kanallı pazarlama şeklinde ifade edilir. Çok kanallı pazarlama, markanın vizyonuna göre oluşturulur. Çok kanallı pazarlama;

Kişiselleştirilmiş mesajlar,

Müşteri ilgi alanları,

Bilgilendirme içeriklerine uygun olarak tasarlanır.

Çok kanallı pazarlama kapsamında hazırlanan içerikler sayesinde insanlar daha kolay satın almaya yönlendirilir.

9. Hikaye Anlatımı

Geleneksel dijital pazarlama anlayışıyla oluşturulan reklamların artık başarılı olması imkansızdır. Tüm sektörlerdeki rekabet ortamının artmasıyla birlikte dijital pazarlama alanında da farklılığı zorunlu kıldı.

Son dönemde dijital pazarlama alanında hikaye anlatıcılığı şeklinde bir teknik öne çıktı. Bu teknik, insanın doğasındaki merak duygusunu uyandıracak. Etkileyici, dikkat çekici ve gerçek şekilde oluşturulan hikayeler sayesinde marka tüketicileri daha kolay etkisi altına alacak.

10. Pazarlama Otomasyonu

2024 pazarlama stratejileri içerisinde yer alan pazarlama otomasyonunda müşteri davranışları ele alınıyor. Pazarlama otomasyonu, müşteri davranışlarına bakarak markanın hedef kitlelerini gruplara ayırıyor.

Akabinde hedef kitlelere uygun olarak kişiselleştirilebilir pazarlama mesajları oluşturuyor. Bu oluşturulan mesajlar, toplu şekilde seçilen tüm kanallardan insanlara ulaştırılıyor. Pazarlama otomasyonu, işletmelerin hata yapma oranını azaltır. Aynı zamanda pazarlama çalışmalarının verimliliğini de artırır.

Peki, 2024’ün pazarlama stratejileri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumların olduğu alandan bizlere iletebilirsiniz.