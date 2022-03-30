Yıllık olarak en iyi laptop modelleri belirlenirken markanın değerine, cihazın fiyatına, donanımın kalitesine ve sunduğu özelliklere bakılır. Bu listemizde; en iyi dizüstü bilgisayarlar arasında yer alabilecek, Windows 10 iş dizüstü bilgisayarlara, oyun canavarlarına, Chromebook'lara, okul için dizüstü bilgisayarlara ve 2'si 1 arada dönüştürülebilir bilgisayarlara yer verdik. 2022'nin en iyi dizüstü bilgisayarı için mevcut seçimimiz MacBook Air oldu. Hemen hemen her konuda iyi bir cihaz olarak bizleri selamlıyor MacBook Air. Üretkenlik ve hatta çıtır çerez oyunlar için harika bir seçim olduğu rahatlıkla dile getirilebilir. Peki Apple'ın MacBook Air cihazını bir kenara bırakırsak, diğer en iyi laptop markaları ve modelleri hangileri?

Akıllı telefonların her yerde olduğu, tabletlerin yaygın olduğu ve hatta akıllı saatlerin bile iyice hayatımıza entegre edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Ancak iş fotoğraf düzenlemeye, çok sayıda e-posta yazmaya, belge oluşturmaya veya iş arkadaşlarınız ve ailenizle iletişim halinde kalma gibi konulara geldiğinde, tek seçeneceğiniz iyi bir laptopa sahip olmak oluyor. Bu yazımızda tercih edebileceğiniz en iyi laptop markalarını sizler için listeledik. Liste boyunca cihazların Türkiye'de satılan versiyonlarını ele alacak, donanımlarını detaylandıracak ve yerel fiyatlandırmaları hakkında sizleri bilgilendiriyor olacağız.

En İyi Laptop Markaları Hangileri?

Apple

HP

Huawei

ASUS ROG

DELL

Lenovo

Razer

Monster

Oyun için En İyi Laptop Markaları

ASUS ROG Zephyrus G15

ASUS ROG Zephyrus G15, satın alabileceğiniz en hafif 15 inç oyun dizüstü bilgisayarlarından biri. Ancak merak etmeyin, bu taşınabilirlik için performanstan ödün vermiyorsunuz. G15, AMD ve Nvidia'nın sunmak zorunda olduğu en iyi mobil çipler tarafından destekleniyor ve bunları hızlı 165Hz QHD ekranla eşleştiriyor. Yapılan testlerde Zephyrus G15'in sistemi, QHD çözünürlükte en zorlu AAA oyunların bile üstesinden gelebildi.

G15 ile ilgili hemen hemen her şey de harika: ses performansı mükemmel, klavye ve dokunmatik yüzey piyasadaki en iyilerden biri, bağlantı noktası seçiminde ihtiyacınız olan hemen hemen her şey var ve pil sekiz buçuk saatten fazla dayanabilir bir yapıya sahip. Harika çalışan yüksek güçlü bir oyun makinesi arıyorsanız, Zephyrus G15 listenizin başında olmalı.

İşlemci Markası: AMD Ryzen 7, 8 Çekirdek

AMD Ryzen 7, 8 Çekirdek Ekran Kartı: 6 GB - NVIDIA RTX 3060

6 GB - NVIDIA RTX 3060 Ram Tipi: DDR4 - 16 GB

DDR4 - 16 GB Ekran Boyutu: 15.6 inç

15.6 inç Ağırlık: 1.90 Kg

1.90 Kg Türkiye Fiyatı: 19.350 TL

Monster Semruk S7 V8.1.2 17,3

Intel Rocket Lake Core i9 işlemci ile gelen Monster Semruk S7 V8.1.2 17,3, Nvidia RTX3080 ekran kartı ve 17,3" UHD 3840x2160 %100 Adobe RGB IPS Mat LED ekran ile bizleri selamlıyor. Cihaz özellikle fiyat konusunda Türk kullanıcıları için biraz tuzlu ancak içerisinde barındırdığı özelliklerle eminiz oyun konusunda herhangi bir sıkıntı çıkarmayacak kadar güçlü özelliklerle sunuluyor.

İşlemci Markası: Intel Rocket Lake Core i9-11900K 8C/16T; 16MB L3; 8GT/s; 3.5GHz > 5.3GHz; 125W; 14nm

Intel Rocket Lake Core i9-11900K 8C/16T; 16MB L3; 8GT/s; 3.5GHz > 5.3GHz; 125W; 14nm Ekran Kartı: nVIDIA GeForce RTX3080 Max-Performance

nVIDIA GeForce RTX3080 Max-Performance Ram Tipi: 16GB GDDR6 256-Bit DX12

16GB GDDR6 256-Bit DX12 Ekran Boyutu: 17.3 inç

17.3 inç Ağırlık: 4.5 Kg

4.5 Kg Türkiye Fiyatı: 127.499,00 TL

Razer Blade 17

Boyutu ve gücü ile Razer Blade 17, şaşırtıcı derecede serin ve sessiz bir oyun deneyimi sunuyor. Intel'in 12. Nesil Core işlemcilerini Nvidia'nın RTX 3000 serisiyle eşleştiriyor. Modelimiz QHD 240Hz ekrana sahip. Yalnızca 0,78 inç kalınlığında, böylesine güçlü bir oyun dizüstü bilgisayarı için oldukça taşınabilir. Ürünü güçten ödün vermeden bir sırt çantasında veya evrak çantasında taşıyabilirsiniz.

Ofis ortamlarına farklı bir renk dokunuşu katan bir RGB klavyeye de sahip Razer Blade 17. Oyun dizüstü bilgisayar dünyasının dışında bile, piyasada bulabileceğiniz en iyi klavye ve trackpack kombinasyonlarından birini içerdiğini düşünüyorum. Blade Pro 17 ucuz olmasa da, en iyinin en iyisini istiyorsanız satın almanız gereken dizüstü bilgisayarlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

İşlemci Markası: 9. nesil Intel Core-i7 Hexacore

9. nesil Intel Core-i7 Hexacore Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q Design VR Ready ve 240 Hz FHD Ekran

Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q Design VR Ready ve 240 Hz FHD Ekran Ram Tipi: 16GB GDDR6

16GB GDDR6 Ekran Boyutu: 17.3 inç

17.3 inç Ağırlık: ‎4.82 Kg

‎4.82 Kg Türkiye Fiyatı: 39.567,00 TL

İş için En İyi Laptop Markaları

Lenovo Yoga 9i

İnce ve hafif dizüstü bilgisayarların çoğu önemli bir zayıflığı paylaşır: ince, teneke sesi. Lenovo Yoga 9i'de durum böyle değil. Bu 14 inçlik dönüştürülebilir cihazın menteşesinde dönen bir ses çubuğu mevcut, yani nasıl konumlandırılmış olursa olsun hoparlörler dışa bakıyor. 9i'yi tablet veya kapaklı modda kullanıyor olsanız da net, canlı bir ses bekleyebilirsiniz.

Ayrıca beğenilecek daha çok şey var. Kolay çizim ve not alma için mükemmel bir 1080p dokunmatik ekrana ve yerleşik bir kaleme sahip Lenovo Yoga 9i. 11. Nesil işlemciler, tatmin edici performans ve tüm gün pil ömrü sunuyor. Ses kalitesi, ekran ve dönüştürülebilir form faktörünün tümü, multimedya eğlencesi için rakipsiz bir makine bütünü çıkıyor karşımıza 9i ile.

İşlemci Markası: 11. Nesil Intel Core i7

11. Nesil Intel Core i7 Ekran Kartı: Intel Iris Xe ve 14 "UHD (3840 x 2160) WVA, VESA HDR400 + Dolby Vision, 500 nit,% 90 DCI-P3

Intel Iris Xe ve 14 "UHD (3840 x 2160) WVA, VESA HDR400 + Dolby Vision, 500 nit,% 90 DCI-P3 Ram Tipi: 16 GB LPDDR4X

16 GB LPDDR4X Ekran Boyutu: 17.3 inç

17.3 inç Ağırlık: ‎1.35 Kg

‎1.35 Kg Türkiye Fiyatı: 30.999,00 TL

Razer Book 13

Razer en çok oyun dizüstü bilgisayarları ile tanınır ancak şirket yeni Razer Book 13 ile iş ve üretkenlik alanında büyük bir sıçrama yapıyor. 0,6 inç kalınlığında olan Book 13, muhteşem ve sağlam bir taşınabilir iş istasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Alüminyum yapısı, Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.0 ve bir microSD yuvası dahil olmak üzere iyi bir bağlantı noktası seçimine sahip olan cihaz RGB klavye ile gelen çok az oyun dışı dizüstü bilgisayardan biri ayrıca.

Premiere Pro medya dışa aktarma testlerinde kendi boyutundaki diğer tüm Windows dizüstü bilgisayarlarından daha iyi sonuç veren biraz cihazdan bahsediyoruz burada. Ve Book 13 bir oyun dizüstü bilgisayarı olmasa da, şimdiye kadar entegre grafiklerden gördüğümüz en iyi oyun performansından bazılarını sunuyor. Razer Book 13'ün yüksek fiyatı, herkes için ideal olmayacağı anlamına gelse de, güçlü üretkenlik performansıyla kesinlikle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

İşlemci Markası: Intel Core i7 1165G7

Intel Core i7 1165G7 Ekran Kartı: Intel Iris Xe Çipseti

Intel Iris Xe Çipseti Ram Tipi: 16GB 512GB SSD Windows 10 Home

16GB 512GB SSD Windows 10 Home Ekran Boyutu: 13,4 inç

13,4 inç Ağırlık: ‎1.35 Kg

‎1.35 Kg Türkiye Fiyatı: 25.998,00 TL

Lenovo ThinkPad X1 Nano

Birçok yönden ThinkPad X1 Nano, standart bir ThinkPad olarak karşımıza çıkıyor. Sağlam bir kasası, fiziksel bir gizlilik kapağı, klavyenin ortasında kırmızı bir TrackPoint ve her türlü işletmeye özel güvenlik ve yönetim özellikleri var. Ancak Nano, Lenovo'nun şimdiye kadar ürettiği en hafif ThinkPad olduğu için özel bir yeri var. Aynı zamanda satın alabileceğiniz en hafif dizüstü bilgisayarlardan da biri.

Akıllara durgunluk veren bu ağırlığı elde etmek için performanstan ödün vermiyorsunuz: Nano, herhangi bir fan gürültüsü veya gözle görülür ısı olmadan ağır iş temponuza kesinlikle ayak uyduracak bir bilgisayar. Evrak çantanızda hiçbir şey yokmuş gibi hissettiren güvenilir bir iş dizüstü bilgisayarı arıyorsanız, işte aradığınız o bilgisayar!

İşlemci Markası: İntel Core i7 1160G7

İntel Core i7 1160G7 Ekran Kartı: Intel Iris Graphics

Intel Iris Graphics Ram Tipi: 16GB 1TB SSD Windows 10 Pro

16GB 1TB SSD Windows 10 Pro Ekran Boyutu: 13 inç

13 inç Ağırlık: ‎1 Kg

‎1 Kg Türkiye Fiyatı: 48.900,02 TL

HP Envy x360 13

Premium görünen ve hissettiren bir dizüstü bilgisayar almak için binlerce lira harcamanıza gerek yok. HP Envy x360, sağlam ve kompakt yapısı, şık dönüştürülebilir tasarımı ve mükemmel performansı sayesinde satın alabileceğiniz en uygun bütçeli dizüstü bilgisayarı arasında yer alıyor. Envy'yi bu kadar harika yapan şeylerden biri, HP'nin mükemmel 2019 amiral gemisi Spectre x360'tan daha ince ve hafif kasası ve ekran çerçevesinin inceliği...Dokunmatik ekran (HP'nin MPP2.0 kalemini destekler) parlak ve harika görünüyor. (300 nit, 400 nit veya 1.000 nit panel seçebilirsiniz).

HP, mikrofon ve web kamerası için klavyeye bir dizi kullanışlı kısayol tuşları da eklemiş. Ancak en heyecan verici özellik içeride: Envy x360, AMD'nin Ryzen 4000 serisi tarafından destekleniyor. Ryzen 5-4500U, oldukça ağır çoklu görev yüküyle olağanüstü bir iş çıkarıyor. Buna ek olarak AMD'nin tümleşik Radeon grafikleri, daha düşük güçlü bir ayrık GPU'dan beklediğinizle karşılaştırılabilir iyi bir oyun performansı sağlıyor. Muhakkak en iyiler listemize almak istediğimiz bir laptop oldu HP Envy x360 13.

İşlemci Markası: Intel Core i7-1165G7

Intel Core i7-1165G7 Ekran Kartı: AMD Ryzen 4000

AMD Ryzen 4000 Ram Tipi: 8 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 10 Home

8 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 10 Home Ekran Boyutu: 13.3 inç

13.3 inç Ağırlık: ‎‎2.38 Kg

‎‎2.38 Kg Türkiye Fiyatı: 21.398,58 TL

MacBook Pro (14 inç)

MacBook Pro 16'ya o kadar para ödemek istemeyen yaratıcı bir profesyonelseniz veya daha kompakt bir şey arıyorsanız, muhtemelen 14 inç MacBook Pro'ya daha uygunsunuzdur. Bu cihaz, 16 inçlik muadilinden daha ince, daha hafif ve daha ucuz ancak daha küçük boyutta da olsa aynı canavarca işlemci seçenekleri ve aynı mükemmel ekran ile birlikte geliyor. Aynı işlemcilere sahip 14 inç ve 16 inç MacBook'lar arasında kıyaslama puanlarında pek bir fark görmedik. Hatta 14 inç, bazı testlerde 16 inç'ten daha iyi performans gösteriyor.

Bu cihazların boyutları dışında dikkate alınması gereken birincil fark pil ömrüdür. 16 inçlik kasa, önemli ölçüde daha büyük bir pil ömrü sağlıyor. Dışarıdan bakıldığında Apple, önceki MacBook Pro modellerinde yaşadığı sorunların çoğunu düzeltti. Bu cihazda bir HDMI, bir SD yuvası ve birden çok Thunderbolt 4 bağlantı noktası dahil olmak üzere çok sayıda bağlantı noktası var. Çok kötü huylu Touchbar da artık yok.

İşlemci Markası: Apple M1 Pro

Apple M1 Pro Ekran Kartı: Dahili Ekran Kartı

Dahili Ekran Kartı Ram Tipi: 16 GB

16 GB Ekran Boyutu: 14 inç

14 inç Ağırlık: ‎‎2 Kg

‎‎2 Kg Türkiye Fiyatı: 32.502,68 TL

MacBook Air

Apple'ın M1 işlemcisinden güç alan MacBook Air, satın alabileceğiniz en iyi dizüstü bilgisayarı. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı içeren temel model 999 dolardan başlıyor. Görünüm açısından bu dizüstü bilgisayarın, Apple'ın bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Intel destekli MacBook Air ile aynı özellikleri var. 2560 x 1600 ekran, Touch ID, 720p web kamerası, parmak izi sensörü ve klavye dahil pek çok ortak noktaya sahip olduklarını rahatlıkla dile getirebiliriz.

İşlemci Markası: Apple M1 Pro Mac Os

Apple M1 Pro Mac Os Ekran Kartı: Dahili Ekran Kartı - QHD DDR4

Dahili Ekran Kartı - QHD DDR4 Ram Tipi: 16 GB - 512 GB

16 GB - 512 GB Ekran Boyutu: 13 inç

13 inç Ağırlık: ‎‎2 Kg

‎‎2 Kg Türkiye Fiyatı: 25.122,03 TL

Huawei MateBook D15 R5

Güç ve performans dengesini en iyi şekilde sunan AMD Ryzen 5 5500U işlemciden gücünü alan Huawei MateBook D15, HUAWEI Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor. 8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip Huawei MateBook D15 R5, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. 512 GB SSD ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için yeterli kapasiteyi sağlıyor.

MateBook D15 R5, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip. 42 WH güçlü piliyle, 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemek de mümkün. Huawei MateBook D15 R5, bilgisayarı 30 dakikada yüzde 53 oranında şarj edebilen 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip.

Klavyede gizlenmiş gömme kamera ile kullanıcı İstediğinde bir kez basarak kamerayı ortaya çıkarabilir. Olası uzaktan erişim ve güvenlik ihlallerini önlemek için tekrar kamerayı kapatmak yeterli. Kötü niyetli bir kişi bilgisayara sızsa bile fiziksel olarak gizlenmiş kameradan hiçbir görüntü alamaz. MateBook D15 R5'in sınırsız dünyasında daha uzun süre zaman geçirilmesini sağlayan TÜV Rheinland sertifikalı ekran, kullanıcıların izleme keyfini ve uzun vadeli görsel sağlığını korumak için gözü rahatsız eden mavi ışığı önemli ölçüde azaltıyor.

İşlemci Markası: AMD Ryzen 5 5500U

AMD Ryzen 5 5500U Ekran Kartı: AMD Radeon Graphics

AMD Radeon Graphics Ram Tipi: 8GB - 512 GB

8GB - 512 GB Ekran Boyutu: 15.6 inç

15.6 inç Ağırlık: ‎‎1.63 Kg

‎‎1.63 Kg Türkiye Fiyatı: 10.999 TL

Günlük Kullanım için En İyi Laptop Markaları

Lenovo Chromebook Duet

Lenovo'nun Chromebook Duet'i, günlük kullanım ve oyunlar için harika bir dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar. Çıkarılabilir bir klavye ve kickstand ile birlikte gelen güzel görünümlü, iyi yapılmış 10 inçlik bir cihaz ile karşı karşıyayız. Sadece 2,03 KG ağırlığında ve 11 saatten fazla pil ömrü sunan Duet, evde ve yolda kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş.

MediaTek işlemcisi ağır yükleri omuzlamak için tasarlanmamış ancak birkaç sekmede gezinmek, Netflix izlemek veya Android oyunları oynamak için gayet iyi - hatta fotoğraf düzenlemeyi bile oldukça iyi idare ediyor. Duet ayrıca, Android'den ilham alan bir hareket navigasyon sistemini ve tablet kullanımı için optimize edilmiş benzersiz bir Chrome düzenini destekleyen Chrome OS için yeni bir "tablet modu" içeriyor.

İşlemci Markası: Mediatek

Mediatek Ekran Kartı: Integrated ARM Mali-G72 MP3 GPU

Integrated ARM Mali-G72 MP3 GPU Ram Tipi: 4GB - 128 GB

4GB - 128 GB Ekran Boyutu: 10,1 inç

10,1 inç Ağırlık: ‎‎2,03 Kg

‎‎2,03 Kg Türkiye Fiyatı: 3.989,00 TL

DELL XPS 13

Hemen hemen her şeyi doğru yapan bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız, Dell'in en yeni XPS 13 ürününü önerebiliriz. Sağlam ve iyi yapılmış bir kasaya, neredeyse çerçevesiz 16:10 dokunmatik ekrana ve Intel'in en yeni 11. Nesil işlemcilerine sahip bir cihaz. Temel model, Core i3-1154G4, 8GB RAM, 1920 x 1200 ekran ve 256GB SSD içerir. Dell, geçen yılki modelden bu yana birkaç küçük değişiklik yaptı. Web kamerası artık Windows Hello'yu destekliyor ve RAM ve microSD okuyucu yükseltildi.

Ancak heyecan verici haber, yeni çip ve özellikle Intel'in yeni entegre grafikleri. XPS 13, Adobe Premiere Pro dışa aktarma testlerinde iGPU'lu herhangi bir 10. Nesil dizüstü bilgisayardan daha iyi bir iş çıkarıyor. Hatta bu cihazda bazı oyunları bile oynayabilirsiniz: Rocket League, League of Legends ve Overwatch'da 60 FPS alma potansiyeli bile var. Tabii ki, mükemmel olduğunu kimse iddia etmiyor. Mesela bağlantı noktası seçimi sınırlı (modern XPS modellerinde olduğu gibi) ve klavye biraz düz bir yapıya sahip. Aşağıda yer alan donanım bilgileri en üst düzey versiyonu baz alınarak hazırlanmıştır.

İşlemci Markası: 11.Nesil Intel Core i9 İşlemci - 4,7 GHz

11.Nesil Intel Core i9 İşlemci - 4,7 GHz Ekran Kartı: Intel Iris Xe Graphics

Intel Iris Xe Graphics Ram Tipi: 16GB - 512 GB - LPDDR4

16GB - 512 GB - LPDDR4 Ekran Boyutu: 13,3 inç

13,3 inç Ağırlık: ‎‎2,03 Kg

‎‎2,03 Kg Türkiye Fiyatı: 31.999,00 TL

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