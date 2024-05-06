Günümüzde popüler hale gelen 3D yazıcılar, endüstriyel üretimden tutunda hobilere kadar birçok geniş alanda kullanılıyor. 3D yazıcılar; üç boyutlu prototipler tasarlamayı sağlıyor. 3D yazıcılarla 3B diyaframları, şekiller ve desenlerden oluşan çeşitli ürünler geliştirilir. Bu ürünler, yazılım ya da bilgisayar destekli tasarımla oluşturuluyor.

Profesyonel dijital tasarımların tasarlanması noktasında etkin rol oynayan 3D yazıcıları satın alırken bazı noktalara çok dikkat etmek gerekiyor. Biz de bu yazımızda 3D yazıcı alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi vereceğiz.

3D Yazıcı Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 3 Nokta

3D yazıcı alırken dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıralayabiliriz:

1. Kullanım Amacı Dikkate Alınmalı

3D yazıcı almayı düşünüyorsanız mutlaka kullanım amacını dikkate alınız. 3D yazıcıların kullanıldığı alanları şöyle sıralayabiliriz;

Endüstriyel üretim

Eğitim ve öğretim

Hobi amaçlı

Profesyonel ve prototip üretim

Endüstriyel üretimde kullanılan 3D yazıcılar, yüksek hıza sahip. Aynı zamanda dayanıklı ve devamlı çalışabilirlikleriyle de dikkat çekiyorlar. Endüstriyel üretim için kullanılan 3D yazıcılar, profesyonel kişiler tarafından kullanılır. Eğitim ve öğretim alanında kullanılan 3D yazıcılarsa mühendislik ve tasarım gibi yeteneklerin geliştirilmesinde etkin rol oynuyor.

3D yazıcı çeşitleri aynı zamanda hobi amaçlıda kullanılabilir. Hobi amaçlı kullanıma FDM yazıcı çeşitleri daha uygundur. FDM yazıcılar, küçük ve orta ölçekli projeler için çok uygundur. Plastik filamentlerle çalışan bu yazıcı türlerinin kullanımı çok basit. Profesyonel ve prototip üretimi için kullanılan yazıcılarda mühendislik, endüstriyel tasarım gibi alanlarda kullanılabiliyor.

Profesyonel ve prototip üretimi gerçekleştirmek için kullanılan 3D yazıcılar; SLS, SLA vb. gelişmiş teknolojilerden oluşuyor. Farklı malzeme çeşitleri, yüksek hassasiyet ve büyük baskı alanı gibi seçeneklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

2. Baskı Hacmi

3D yazıcıyla ortaya çıkacak baskının boyutu ve prototipleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Baskı hacmini ve malzeme çeşitliliği gibi unsurlar direkt 3D yazıcı tipini belirliyor.

3. Teknik Beklentiler

3D yazıcılar, geniş ürün yelpazesine sahip olduğu için farklı tekniklerden oluşuyor. Örneğin, okullarda kullanılan 3D yazıcılarla endüstriyel üretimde kullanılan aynı değildir. 3 boyutlu baskı çalışmalarında kalitenin ön planda olmasını istiyorsanız çift Z ekseni yazıcılardan yana tercih yapabilirsiniz.

PETG, ABS filament yazıcı çeşitleri, yaklaşık 230-270 derece aralığında kullanılıyor. PLA filament yazıcı türleriyse 190-220 derece arasında kullanılabilir. TPU filamentlerin erime sıcaklığıysa 210-240 derece arasındadır. TPU filament yazıcı çeşitlerinden model araç lastiği, giyilebilir ürünler vb. üretimlerde yararlanabilirsiniz.