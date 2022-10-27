Küçük İşletmelere Özel Kartuşsuz, Toner Tanklı Yazıcı: HP LaserJet Tank

Özellikle küçük işletmeler, küçük ofisler ve home ofis çalışanların çok daha verimli bir şekilde çalışabilmesini mümkün hale getiren HP LaserJet Tank Yazıcı neler sunuyor? HP LaserJet Tank Yazıcı incelemesi ile kullanıcıların merak ettiği soruları detaylı bir şekilde cevaplayarak Yeni HP LaserJet Tank Yazıcı incelemesi sonucu değerlendirmemizi paylaşıyoruz.

HP LaserJet Tank Yazıcı İncelemesi

Yazıcı alanında dünya çapında oldukça önemli bir teknoloji markası olan HP'nin en yeni yazıcı ürünü HP LaserJet Tank Yazıcı serisi, sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Yeni ürünün baskı sistemi minimum düzeyde yönetim gerektiriyor. Bu, zamandan önemli ölçüde tasarruf edebilmesini sağlıyor.

Maliyeti azaltırken verimliliği ciddi oranda arttıran ürünün en büyük avantajı kartuş içermemesi. Kısaca HP LaserJet Tank Yazıcılarda kartuş yok; toner doldurulabilen dahili bir tank mevcut. Kutusundan toner dolu tankıyla çıkan yazıcı, içerisinde yer alan toner ile 5.000 sayfaya kadar baskı gerçekleştirebiliyor.

Böylece uzun süre boyunca toneri yenileme endişesi yaşamadan kullanabiliyorsunuz. Yazıcının içerisinde bulunan toner ile 5 bin sayfaya kadar baskı yapabilmesi, ayda ortalama olarak 500 sayfa baskı yapan küçük bir işletmenin 10 ay boyunca toner yenileme konusunda herhangi bir endişe yaşamaması anlamına geliyor.

HP tarafından geliştirilen ürünün diğer büyük avantajı ise orijinal HP toner yedek dolum kitlerinin, diğer tonerlere kıyasla çok daha uygun bir ücret ile satılması. Yani yazıcı aslında toner bittikten sonra da maliyet açısından tasarruf sağlamaya devam ediyor.

Ayrıca HP toner yedek dolum kitlerinin kullanımıyla, boş tonerlerin oluşturduğu plastik atığı %90 kadar düşürülmüş oluyor. Sonuç olarak HP, yeni LaserJet Tank Yazıcı serisi ile çok daha az atık çıkmasını sağlarken aynı zamanda kullanıcıların orijinal tonerlere çok daha uygun fiyatlarla sahip olabilmesine olanak tanıyor.

Toneri doldurma işlemi ise oldukça pratik hale getirilmiş. Yalnızca 15 saniye içerisinde elinizi kirletmeden dolum işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Böylece toner konusunda ekstra vakit kaybetmenize gerek kalmaz ve çok kısa sürenin ardından işinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Hem zamandan hem paradan tasarruf etmenize imkân tanıyan HP LaserJet Tank'ta 154A kodlu 2 bin 500 sayfalık 154X kodlu 5.000 sayfalık iki adet yedek dolum kiti yer alıyor. Ürünün kurulum süreci de oldukça basit; yazıcı, fişe takıldığında toneri dolu tankıyla baskıya hazır hale geliyor.

Ürünün üzerinde bulunan ışıklı göstergedeki iki dikey çizgi, toner tankının doluluk düzeyini gösteriyor. Bu çizgilerin her bir tanesinin 2 bin 500 sayfa baskı anlamına geldiğini belirtmek gerekiyor. Yani 2.500 sayfa baskı yaptığınızda bir çizgi, 5 bine ulaştığında ise iki çizgi sönüyor.

HP LaserJet Tank yazıcılar, yalnızca siyah renkli baskı alınabiliyor. Dolayısıyla sadece siyah doküman baskısına gereksinim duyan işletmeler için ideal. Çok fonksiyonlu baskı tarama ve kopyalama özelliklerinin yer aldığı üründe hızlı çift taraflı baskı işlevi mevcut.

HP LaserJet Tank Yazıcınızın toneri bittiğinde satın alacağınız Toner Dolum kitlerinin alışılagelmiş tonerlere göre çok daha uygun fiyatta satılması ve baskı kapasitelerinin daha fazla olması, geleneksel yazıcılara kıysala hem paradan, hem zamandan tasarruf yapmanızı sağlıyor.

Hatta ne kadar tasarruf sağlayabileceğinizi kendi ihtiyaçlarınızı girerek rakam olarak görebileceğiniz çok güzel bir de uygulama hazırlayıp web sitelerine eklemişler; HP Tasarruf Hesaplayıcısı’na HP LaserJet Tank web sitesinden ulaşabilir, baskı alma ihtiyaçlarınızı sisteme girerek, size özel olarak kullandığınız yazıcıya oranla ne kadar tasarruf edeceğinizi rahatlıkla görebilirsiniz.

50 bin sayfalık görüntüleme tamburu ile dikkat çeken cihazda güvenliği üst düzeye çıkaran HP Wolf Essential Security koruması bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde şifreler, taramalar, baskılar ve fotoğraflar korunuyor. Kullanıcılar ister ofiste isterse evde yazıcı üzerinden ağlarına yapılacak olası saldırılara karşı güvende kalıyorlar.

HP'nin başarılı ürünü, HP Smart uygulaması aracılığıyla da kullanılabiliyor. Böylece baskı ve tarama işlemleri akıllı telefon üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Ultra düşük sayfa başı baskı maliyeti ile paradan önemli ölçüde tasarruf etmenizi sağlayan cihaz, baskı kalitesinden herhangi bir ödün vermiyor.

HP LaserJet Tank standart olarak 2 yıl garanti süresi ile geliyor fakat ürünü satın aldıktan sonra HP'nin 3 yıl garanti sayfası üzerinden garanti süresini 3 yıla kadar uzatabilmeniz mümkün.

Sonuç

Kartuş içermeyen HP LaserJet Tank, içerisinde yer alan toner ile 5.000 sayfaya kadar baskı yapabiliyor. Bu sayede yazıcıyı kullanmaya başladıktan sonra uzunca bir süre toner dolum ihtiyacı duymuyorsunuz. Ürünün bir diğer avantajı ise toner doldurma işleminin çok pratik bir şekilde gerçekleştirilebilmesi.

Çok kısa süre içinde toner dolum işlemini tamamlayabilirsiniz. Toneriniz bittiğinde toner dolum kiti satın almanız yeterli; sadece 15 saniyede yazıcınızın tankını tonerle doldurabiliyorsunuz.

Hem zamandan hem paradan tasarruf ettiren HP LaserJet Tank Yazıcı serisi küçük işletmeler, küçük ofisler ve home ofis çalışanların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor. Kullanırken tasarruf edebileceğiniz bir yazıcı arayışındaysanız, HP LaserJet Tank Yazıcı serisi tam size göre.