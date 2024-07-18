Amazon'dan Prime Day'e Özel Kaçırılmayacak Kulaklık İndirimleri

Günümüzde ekonominin kötü gidişiyle bağlantılı olarak birçok ürünün etiket fiyatı arttı. Ürünlerin etiket fiyatı arttığı için kampanya dönemlerinde birçok kişi için kaçırılmayacak fırsat haline geldi.

Tüketici topluluğu için fırsat olarak nitelendirilebilecek kampanyalardan birisi Amazon Prime Day etkinliğidir. Amazon Prime Day etkinliğinde indirime giren ürünler içerisinde kulaklıklarda yer alıyor. Biz de bu rehberde Amazon Prime Day indirimlerinde hemen alınması gereken kulaklıklar hakkında bilgi vereceğiz.

Amazon Prime Day İndirimlerinde Hemen Alınması Gereken 9 Kulaklık Modeli

1. Sennheiser Momentum True Wireless 3

Amazon Prime Day indirimlerinde hemen alınması gereken kulaklıklar arasında yer alan Sennheiser Momentum True Wireless 3 mükemmel ses kalitesine sahip. Her kulak tipiyle uyumlu olan Sennheiser Momentum True Wireless 3’te Adaptif Gürültü Engelleyici (ANC) özelliği var. Kulaklık hem şık tasarımı hem de birinci sınıf ses aktarmasıyla kullanıcılarından tam not alıyor.

TrueResponse teknolojisi sayesinde yüksek çözünürlüklü sese sahip olabilirsiniz. Adaptive ses sıkıştırma özelliğiyle her ayrıntıyı duymanız mümkün. Bu kulaklık, IPX4 sertifikasına sahip olduğu için toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklıdır. Taşıma kutusuyla 28 saat, tek şarjla da 7 saate kadar kullanım süresi var.

2. Bang & Olufsen Beoplay H95

Amazon’un Prime Day etkinliğinde indirime giren ürünler arasında yer alan Bang & Olufsen Beoplay H95, Aktif Gürültü Engelleme özelliğinden oluşuyor. Kulaklık, ANC açıkken 38 saate kadar kesintisiz çalışıyor. Neodim mıknatıslı iki adet 40 mm titanyum sürücü ve ses hassasiyetini iyileştiren özelliğe sahip. Kulaklık, Bang & Olufsen uygulaması sayesinde kişiselleştirilebiliyor.

3. Sony WH-1000XM4

Çok gelişmiş ANC teknolojisiyle kullanıcılarının karşısına çıkan Sony WH-1000XM4 kulaklıkta birçok akıllı fonksiyon yer alıyor. LDAC özelliği sayesinde Bluetooth’a bağlanıldığında ses kayıplarını minimuma indiriyor.

Aynı zamanda yapay zeka alt yapılı Edge-Al DSEE Extreme’den yararlanarak enstrüman, müzik türü, vokal vb. kanalları tanıyıp sıkıştırılmış dijital dosya kalitesini üst düzeye çıkarıyor. ANC teknolojisine sahip olduğu içinde yüksek sesli ortamlarda gürültülerin duyulmasını engelliyor.

4. JBL Club 950NC ANC

Amazon Prime Day indirimlerinde hemen alınması gereken kulaklıklar içerisindeki JBL Club 950NC ANC, yüksek çözünürlüklü ses sunuyor. Sesleri net ve kaliteli şekilde aktaran kulaklıkta çift mikrofon teknolojisi bulunuyor. Kulaklıkta dikkat çeken diğer özelliklerse şunlardır;

Uyarlamalı Gürültü Önleme teknolojisi

Çift mikrofon teknolojisi

TalkThru teknolojisi

BT açıkken kulaklığın müzik çalma süresi, 55 saattir. (ANC ve BT’yle müzik çalma süresi 22 saat)

Bluetooth V5.0 sürümü var

Aux in & ANC müzik çalma süresiyse 30 saattir.

5. AirPods Pro 2. Nesil

Etkinlikte indirime giren kulaklıklar arasındaki AirPods Pro 2. Nesil, güçlü ses ve bataryadan oluşuyor. Kulaklık, adaptif şeffaf mod ve yeni nesil aktif gürültü engelleme özellikleriyle daha kullanışlıdır. Bu kulaklığı diğer kulaklıklardan ayıran en önemli özellikse H2 isimli gelişmiş çip teknolojisine sahip olmasıdır. H2 çipi sayesinde kulaklıkta hem amplifikatör hem de özel ses sürücüsü uyumlu çalışıyor. Aynı zamanda ses ve bas-tiz dengesini ayırt edecek canlılıktadır.

6. Jabra Elite 7 Pro

Bluetooth özellikli Jabra Elite 7 Pro; kolayca akıllı telefon, televizyon, ses cihazları, bilgisayarlar vb. cihazlarla bağlantı kurabiliyor. Kulaklık, Aktif Gürültü Engelleme özelliğinden dolayı dışarıdaki istenmeyen sesleri engelleyerek müzik keyfinize kesintisiz devam etmenizi sağlıyor.

Su ve tere karşı dayanıklı olduğu için spor gibi çeşitli aktivitelerde çok rahat kullanılabilir. Alexa, Siri ve Google Asistan’a erişim imkanı var. Ergonomik tasarıma sahip olduğu için uzun süre her yerde kullanılabilir. Hızlı şarj teknolojisine sahip olduğu için kısa sürede şarjın dolmasını sağlıyor.

7. Beats Studio Buds

Amazon Prime Day indirimlerinde hemen alınması gereken kulaklıklar içerisinde yer alan Beats Studio Buds, Apple ve Android’in sunduğu özellikleri destekliyor. Kulaklıktaki geliştirilmiş ses hedeflemeli mikrofonlar sayesinde telefon görüşmelerinizi sorunsuzca gerçekleştirebilirsiniz.

Beats Studio Buds, tarz şarj kutusuyla 27 saate kadar dinleme süresi sunuyor. 9 saate kadar da normal dinleme süresine sahip. Toplamda 36 saatlik pil ömrü var. Şeffaf Mod ve Aktif Gürültü Önleme özelliği de kulaklığı çok kullanışlı yapıyor. Aktif Gürültü Önleme özelliği, istenmeyen dış gürültülerin duyulmasını engelliyor. Şeffaf moda, çevrede olup bitenlere kulak verilmesi gerektiği zaman geçiliyor.

8. Anker Soundcore Sport X10

Eşsiz tasarımlı Anker Soundcore Sport X10, 210° döndürülebiliyor. Böylelikle antrenman vb. çok hareketli olunan zamanlarda dahi kulaklık, güvenli ve rahat şekilde kulakta kalıyor. Kulaklıkta tek şarjla 8 saat kesintisiz müzik dinlenebiliyor. Şarj kutusuyla 3 defa kulaklık tam şarj edilebiliyor.

IPX7 sertifikasıyla piyasaya sunulduğu için suya dayanıklıdır. Ayrıca özel SweatGuard teknolojisi de ter gibi oluşumların aşındırıcı özelliklerine karşı çok dayanıklıdır. BassUp teknolojisi, müziğin basını gerçek zamanlı analiz edip artırıyor. Dinamik akustik sistemse tiz ve orta seslerdeki netliği koruyor. Bu sayede 2 kat daha çok bas sunuyor.

9. JBL Endurance PEAK III

Amazon Prime Day indirimlerinde hemen alınması gereken kulaklıklar içerisinde yer alan JBL Enduranca PEAK III, güçlü bas sesi konuşma özelliğine sahip. 50 saate kadar çalma süresi sayesinde uzun saatler müzik dinleme keyfi yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda bu kulaklık, tek şarjla 10 saat kullanılabiliyor.

Hızlı şarj özellikli olduğu için 10 dakika içinde 1 saatlik kullanılacak şarjı dolduruyor. IP68 sertifikasından dolayı su, toz gibi dış etkenlere karşı çok dayanıklıdır. Tatlı su içerisinde 30 dk kalabilen kulaklık 1,5 metreye kadar tuzlu suya da dayanıyor.