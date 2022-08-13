AMD Ryzen 5 1600X ve 1500X İncelemesi

Amerika Birleşik Devletleri merkezli AMD tarafından geliştirilen1600X ve 1500X işlemlerinin nasıl bir performans sergiledikleri çoğu kişi tarafından oldukça merak ediliyor. AMD Ryzen 1600X ve AMD Ryzen 1500X incelemesi ile merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

AMD'nin Ryzen 7 işlemcilerinin ardından Ryzen 5 işlemciler de kısa sürede ilgi odağı hâline geldi. Türkiye'de oyun bilgisayarı toplamayı planlayan kullanıcıların gözü Ryzen 5 işlemcilerdeydi çünkü bu işlemci ailesi fiyat/performans oranı bir hayli yüksek olacak işlemciler içeriyordu.

Bu inceleme yazımızda da 6 çekirdekli Ryzen 5 1600X ve 4 çekirdekli Ryzen 5 1500X işlemcileri detaylı olarak inceleyecek Intel'in 4 çekirdekli i7 6700K işlemcisi ile karşılaştırma yaparak benchmark performansına değineceğiz. Son olarak da genel değerlendirmemizi yapacağız.

Ryzen 5 1600X, i7 6700K ve Ryzen 5 1500X Özellikleri ve Fiyatları

İşlemci Modeli Çekirdek/Thread Sayısı Çalışma Frekansı Yük Altında Çalışma Frekansı L3 Önbellek Güç Tüketimi (TDP) Ryzen 5 1600X 6/12 3.6 GHz 4.0 GHz 16 MB 95 W Ryzen 5 1500X 4/8 3.5 GHz 3.7 GHz 16 MB 65 W i7 6700K 4/8 4.0 GHz 4.2 GHz 8 MB 91 W

Görüleceği üzere elimizdeki işlemcilerden çekirdek frekansı en yüksek olanı i7 6700K. İşlemci çarpanı açık olan bu işlemci ile overclock yapılabiliyor. AMD'nin bütün Ryzen işlemcileri ise işlemci çarpanları açık olarak geliyor, yani hepsini varsayılan hızlarının yukarısına çıkarabiliyorsunuz.

Ayrıca testimizdeki Ryzen işlemciler XFR özelliğine sahipler. Yani bu işlemciler, soğutma çözümünüzün verimliliğine bağlı olarak otomatik olarak çekirdek hızlarını yukarı çekiyorlar ve boost frekanslarının da üzerine çıkabiliyorlar.

AMD Ryzen 5 1600X Neler Sunuyor?

Dünya çapında oldukça büyük bir popülerlik elde eden 1600X 12 iş parçacığı üzerinde çalışabilen altı çekirdek ile beraber geliyor. 16 MB L3 önbelleğe ve 3.6 Ghz frekans hızına sahip olan işlemci 4.0 Ghz hıza kadar çıkabiliyor.

1600X, bazı Intel Core i5 ve i7 işlemcilerinden daha iyi bir performans sergilemeyi başaran etkileyici bir işlemci. Öyle ki orta segmentte konumlanan işlemci Cinebench R15'te 1232 puan almayı başardı. Böylece Intel Core i5 7600K ve 1153 puan alan Intel Core i7-6800K işlemcilerini geride bıraktı.

2017 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülen 1600X 95 TDP değerine sahip. AMD Ryzen Master Utility, Enmotus FuzeDrive, XFR (Extended Frequency Range), AVX2 ve AMD SenseMI gibi teknolojileri destekleyen işlemcinin transistörler arasındaki mesafesi 14 nm seviyesinde. AM4 yonga setinde çalışacak şekilde tasarlanan işlemci DDR4 RAM'i destekliyor.

1600X işlemci, GTX 1080 Ti ekran kartı ve 16 GB DDR4 RAM'in yer aldığı sistem 2015 yılında piyasaya sürülen Total War: Atilla isimli video oyununu 1440p'de yani QHD çözünürlükte ortalama 40 FPS aldı.

Rise of the Tomb Raider oyununda 1440p çözünürlükte 1600X ortalama 59 FPS aldı. 1600X işlemcisinin oyunlarda da başarılı bir performans sergilediğini görüyoruz. 1600X işlemcisi 3dMark benchmark testinde ise 5581 puan almayı başardı.

AMD Ryzen 5 1500X Neler Sunuyor?

4 çekirdekli bir yapıya sahip olan 1500X 3.5 Ghz frekans hızında çalışıyor. İşlemcinin frekans hızı 3.7 Ghz'a kadar çıkabiliyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda işlemcinin 1600X'ten biraz daha düşük bir frekans hızı sunduğunu görüyoruz. 1500X tıpkı 1600X gibi 16 MB L3 önbelleğe sahip.

1600X işlemcisi tıpkı 1500X gibi AM4 yonga setinde çalışacak şekilde tasarlandı. 65 TDP değerine sahip olan işlemcinin transistörler arasındaki mesafesi 14 nm'dir. AMD Zen işlemci mimarisi ile geliştirilen işlemci AMD Ryzen Master Utility, AVX2, Extended Frequency Range, Emmotus FuzeDrive gibi teknolojileri destekliyor.

DDR4 RAM'i destekleyen işlemci tekli çekirdek testinde 896 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3576 puan almayı başardı. 2017 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülen işlemci Cinebench R20'de 341 puan, 3dMark bencmark testinde ise 7403 puan aldı.

1500x benzer fiyatlı bazı Intel işlemcilere kıyasla video oyunlarında 1080p çözünürlükte daha iyi performans sergiliyor. Dolayısıyla bu işlemci uygun fiyatlı işlemci arayan oyuncular tarafından ilgi görüyor.

Sonuç

AMD tarafından geliştirilen 1500X ve 1600X işlemcleri piyasaya sürülmesinin ardından dünya genelinde ilgi odağı hâline geldi. Uygun fiyat yapısı, söz konusu işlemcilerin oldukça iddialı olmasını sağladı.

1500X ve 1600X işlemcileri uygun fiyatlı yapıları ve sergiledikleri performans ile dikkat çekiyor. Bilgisayar toplamak isteyen çoğu kişi, söz konusu sebepten ötürü 1600X ve 1500X işlemcilerini göz önünde bulunduruyor. Her iki işlemci de oldukça başarılı ancak 4.0 Ghz frekans hızına çıkabilen 1600X diğer işlemciye kıyasla biraz daha iyi durumda.