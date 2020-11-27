AMD vs Intel: Hangi İşlemciyi Satın Almalısınız?

Yakın zamanda bir sistem toplayacaksanız, bilgisayarınıza güç verecek olan işlemcinin hangisi olması gerektiğine karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. AMD vs Intel Kıyaslaması yazımızda her iki markaya daha yakından göz atacağız ve sizlere avantajları ile dezavantajları hakkında birtakım fikirler sunacağız.

AMD vs Intel: Hangi İşlemci Üreticisi Daha İyi?

AMD mi Intel mi? Teknoloji meraklılarının on yıllardır tartıştığı ve muhtemelen kesin bir sonuca varamayacağımız bu soru, şu sıralar pek çok kişinin aklını kurcalıyor gibi gözüküyor. Peki ama her iki üretici arasında sıkışıp kaldıysanız tercihiniz hangisinden yana olmalı ve neden?

Öncelikli olarak bu rehberimizin temelde ana akım masaüstü bilgisayarlara odaklandığını unutmayın. Her iki marka mobil ve sunucu odaklı çözümler de sunuyor. Bu noktada mobil çipler genellikle masaüstü çiplerine benziyor ancak daha düşük saat hızları ve daha düşük güç tüketimi ile birlikte geliyor. Öte taraftan sunucu ve iş istasyonu odaklı çözümler genellikle çok daha pahalıya mal oluyor ve çoğu tüketici için gerekli değiller.

AMD İşlemci ile Intel İşlemci Arasındaki Performans Farkı

Açık bir şekilde konuşmak gerekirse son nesil AMD işlemciler ve son nesil Intel işlemciler arasındaki fark, pek çok kullanıcı için neredeyse oldukça azdır. Hepsi, gündelik temel işlemlerin üstünden rahatça gelebilir ve bu noktada akıcı bir deneyim sunar. Farklılıkları açığa çıkarmanın ana yolu, onları zorlu iş yüklerinin altına sokmaktan geçer.

Eğer elimize RTX 2080 ya da RTX 2080 Ti gibi güçlü ekran kartlarını alırsak, Intel işlemcilerin AMD işlemcilere göre yüzde 5 ila yüzde 15 arasında daha yüksek performans sergilediğini görüyoruz.

AMD'nin daha geride kalmasının temel sebebi, oyunlarda genellikle dört ila altı çekirdekten fazlasını kullanamamasıdır. Yani geriye kalan çekirdekler bir anlamda boşta bekliyor diyebiliriz. Yine de denklemin bu kısmı şu sıralar değişmeye devam ediyor.

Öte taraftan önemli bir sorun da verilere erişme ve işleme süresinin altında yatıyor. AMD'nin son nesil işlemcileri, Intel'in son nesil işlemcilerine nazaran daha yüksek önbellek ve bellek gecikme süresine sahip. Bu da oyunlar gibi gecikmeye duyarlı iş yüklerine biraz daha kötü performans anlamına geliyor.

AMD vs Intel: Hangisini Satın Almalısınız?

Bu soruya basit bir yanıt vermek gerekirse AMD'nin işlemcileri genel olarak daha düşük fiyat etiketine sahiptir. Intel'in işlemcileri nispeten daha pahalıdır ve bazı üst modeller soğutucu bile içermez. Yani bu noktada seçimin genellikle bütçe ile ilgili olduğunu söylememizde herhangi bir sakınca bulunmuyor.

Bir satın alma öncesinde kendinize şunu sorun: Intel'in oyun performansı tarafında sunduğu artış için ne kadar ödemeye razısınız? Eğer bu fiyat, işlemci fiyatları arasındaki farktan düşük ise tercihinizi AMD'den yana kullanın. Eğer sizin için sorun değilse bir adet Intel işlemci satın alabilirsiniz.

AMD oyun dışı işler için tartışmasız bir şekilde en hızlı ana akım işlemcilerin üreticisidir. Öte taraftan Intel, oyun kategorisindeki galibiyetini vermeye niyetli değil gibi gözüküyor. Her halükarda işlemcilerdeki bu derin rekabeti görmek bizim faydamıza ve bu durum güzel.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? İşlemci tarafında sizin tercihiniz hangi markadan yana ve neden? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.