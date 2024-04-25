Android Telefonlarda iMessage Nasıl Kullanılır?

iMessage, Apple’a ait bir anlık mesajlaşma hizmetidir. Bu sebeple bir zamanlar yalnızca Apple ürün ekosisteminde çalışıyordu. Ancak Android kullanıcıları da bazı adımları takip ederek iMessage’i kullanabilir.

Biz de bu rehberde Android’de iMessege kullanımı adımlarından bahsedeceğiz.

Android’de iMessage Kullanım Adımları

Android’de iMessage kullanımı için çeşitli üçüncü taraf uygulamalarından yararlanabilirsiniz. Bu uygulamalar ile Android’de nasıl iMessage’nin kullanıldığını şöyle açıklayabiliriz:

1. Beeper Mini Uygulaması

Beeper Mini ile Android’de iMessage’i kullanabilmek için şu adımları takip ediniz;

İlk olarak Play Store üzerinden Beeper Mini uygulaması indirilir.

Uygulamanın indirilmesinin ardından Google hesabından oturum açılmalıdır. Bunun içinde “Devam Et” butonuna tıklanılır.

Beeper Mini’nin arayüzünde konumlanan “Sonraki” butonuna tıklanır.

Bu noktada Apple kimliği ve şifresinin girilmesi istenecek.

Apple cihazına gönderilen 6 haneden oluşan kod girilir. ,

Yukarıdaki adımların ardından iMessage, Android’de kullanılmaya başlanabilir.

2. Sunbird Uygulaması

Android’de iMessage’i kullanabilmek için Sunbird uygulaması şu şekilde kullanılır;

Sunbird uygulaması Android’e kurulduktan sonra açılarak e-posta ve şifreyle bir hesap oluşturulur.

Oturum açıldıktan sonra telefona kişilere erişimi için izin verilmesi gerekiyor. Bu kişilere ulaşmanın amacı iMessage ile eşleştirme yapılması içindir.

Ekranın sağ üst tarafında konumlanan eylem çubuğuna gidilir. Akabinde ayarlara ve bağlı mesaj türlerine gidilerek iMessage’a bağlanılır. Daha sonra Apple kimliği ve şifresi girilir.

Yukarıdaki adımların ardından Android cihazdan Apple cihaz kullanıcılarına iMessage gönderilebilir.

iMessage Özellikleri Nedir?

Android cihazlarda üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla kullanılabilen iMessage, macOS ve iOS cihazlara özel olarak Apple tarafından geliştirilmiştir. iMessage üzerinden şu medya türleri ücretsiz olarak gönderilebilir;

Metin

Sesli mesaj

Fotoğraf

Video

iMessage uygulaması, mobil veri ya da Wi-Fi bağlantısıyla çalışıyor. Kullanıcılarına Apple kimliği aracılığıyla mesaj gönderme olanağı sunuyor.

iMessage’nin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir;