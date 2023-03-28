Windows’ta iMessage Nasıl Alınır?

Apple araçları genel olarak kendi ekosistemlerine göre tasarlanıyor. Fakat başka sistemlerle de kullanımları söz konusudur. Örneğin, Apple’ın kendi uygulaması olan iMessage, Windows’ta da kullanılabiliyor. iMessage; Apple’ın iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch gibi tüm ürünlerinde yer alıyor.

Yalnız iMessage uygulaması, Windows işletim sistemli bilgisayarlarda kullanılmak istendiğinde kimi zaman problemlere sebep olabiliyor. Windows kullanıcıları bilgisayarlarında pek çok nedenden dolayı iMessage uygulamasını kullanmak ister.

iPad ve iPhone cihazlarındaki iMessage, Windows işletim sistemli bilgisayara bağlanarak içerisinden belge, dosya vb. aktarımlar yapılabilir.

Windows’ta iMessage Nasıl Kullanılır?

Windows’ta iMessage kullanımı için dört seçenek vardır. İşte o seçenekler:

1. iPhone’u Windows’a Aktarma ve Kontrol Etme

iPhone’un Windows’a aktarılması AirDroid Cast ile mümkündür. AirDroid Cast sayesinde hızlıca iPhone kontrol edilebilir. Aynı zamanda Mac, PC ve Android’lerde de aktarma işlemi gerçekleşebiliyor.

AirDroid Cast’in kontrol özelliği sayesinde Windows’ta iMessage kullanılabiliyor. Video içerikleri büyük ekran üzerinden görüntülenebiliyor. iPhone’a Windows’un aktarılması ve kontrol edilmesi için AirDrod üç farklı yöntem kullanıyor. Bu yöntemler şu şekildedir:

USB Kablosu

iPhone ve Windows PC, USB kablosuyla bağlanır.

Windows PC üzerindeki mevcut liste içinden iOS cihazı seçilir.

“İzin Verin” ve “Windows PC’de Güven” seçeneğine tıklanır.

Her iki cihaz arasında bağlantı kurulduktan sonra iPhone ekranı Windows PC’de çok rahat kullanılabilir vaziyete gelir.

Kontrol simgesine tıklanarak ardından Bluetooth açılır. Akabinde iPhone Windows’a bağlanır. Tüm bu aşamaların ardından iMessage Windows’ta kullanılmaya başlanabilir.

Kablosuz Bağlantı

iPhone’u yerel ya da uzaktan bağlamak isteyenler için bir seçenektir.

AirDroid Cast hem Windows PC’e hem de iPhone’a indirilir.

PC üzerinden AirDroid Cast açılarak WLAN seçeneğine tıklanır. Burada iki seçenek çıkar; döküm kodu ve QR kodu olarak.

iPhone üzerinden AirDroid Cast uygulaması açılır. Daha sonra Windows PC’den kodun taranması için QR tarayıcı açılır ya da kod not edilip AirDroid Cast uygulamasına eklenir. “Yayınlamaya Başla” seçeneğine tıklanır.

Windows PC ekranına döküm isteği bildirimi gelir. “İzin Ver” seçeneğine tıklanıp bir sonraki adıma geçilir.

iPhone’da bir yayın sayfası görünür. Yayını “Başlat” tıklanarak AirDroid Cast seçilir. Böylelikle cihaz Windows PC’de başarıyla yayınlanmış olur.

Yayınlamanın ardından sol menü çubuğuna gidilerek kontrol simgesine tıklanır. Ayarların bazılarının tamamlanması kontrol özelliğinin etkinleştirilmesi için de ekrandaki talimatlar takip edilmelidir. iPhone bir Windows PC’de tamamen kontrol altına alınıp iMessage’da kullanılabilir.

Airplay Bağlantısı

Aynı internet bağlantısıyla Windows PC ve iPhone bağlanır.

iPhone’dan “Kontrol Merkezi”ne gidilir. Ekran aktarmaya tuşlanarak yayınlanması için “AirDroid Cast-xxx” öğesi seçilmelidir.

Yukarıdaki adımdan sonra iki cihaz arasında başarılı bir şekilde bağlantı sağlanmış olur.

PC’ye gidilip kontrol özelliği seçilir. iPhone ekranına tıklanıp ardından tüm talimatlar yerine getirilerek ayarlar tamamlanır. Daha sonra iPhone kontrol edilerek iMessage kullanılmaya başlanabilir.

2. Chrome Uzantısı

Chrome Uzantısı yönetimi için iMessage'ın aktif olduğu Mac bilgisayara ihtiyaç vardır. Windows PC Chrome Uzak Masaüstü aracı kullanılarak Mac bilgisayarlara kolayca erişim sağlanabilir.

“Chrome Uzak Masaüstü” aranarak Mac ve Windows bilgisayarlara kurulumu gerçekleştirilir.

Chrome Uzak Masaüstü uzantısı Windows ile Mac bilgisayarlara indirildiğinde; Mac’ın Windows bilgisayarla paylaşılmasına izin verilmiş olunur.

Mac bilgisayara gidilip arkasından da Chrome web tarayıcısı açılır.

Sağ kısımdaki adres çubuğu üzerindeki “Uzak Masaüstü Simgesi” seçilir. Ekrana kaydedilmesi gereken bir kod gelir.

Windows PC’ye gidilip Chrome ile Chrome Uzaktan Masaüstü uzantısı başlatılır.

Chrome’a uzaktan bağlanılması ekrana gelen seçeneğe tıklanır. Ardından Mac’te oluşturulan kod girilir.

Kod girildikten sonra Windows’ta iMessage’ın kullanılması için Mac’e erişim sağlanmış olur.

3. Windows İçin iMessage’ı Cydia (Jailbreak) ile Çalıştırma

İlk olarak iOS’dan CydiaFree.com adresine giriş yapılır.

Cydia cihaza indirilir.

Cydia’nın cihaza kurulmasının ardından yeni profil oluşturulması gerekir. Bunun içinde “Ayarlar” açılıp akabinde “Genel” seçeneğine tıklanır.

Kullanıcı adı ve şifre oluşturulur. PC’de Web Tarayıcısı açılarak “Etkinleştir” sekmesi altında IP adresi girilir.

Kurulumun tamamlanması için “Enter” tuşuna basılır. Kullanıcı adı ve sonrasında parola girilir.

Yukarıdaki adımların sonrasında Windows’ta iMessage alınmış olur.

4. Windows’ta iMessage’ın Çalıştırılması İçin iOS Emulator Kullanma

Öncelikle ipadian.net adresine tıklanarak halihazırdaki iOS Emulator cihaza indirilir.

Dosya Extension.exe’yle PC’e kurulur.

iOS Emulator çalıştırılıp bütün hüküm ve şartlar kabul edilir.

Kurulumun ardından PC’de ipadian yazılımı başlatılır.

Apple Messenger uygulaması bulunup başlatılır. Böylelikle Windows’ta iMessage’a basit şekilde erişim sağlanmış olur.

Sizlere “Windows’ta iMessage nasıl alınır” sorusunu cevapladık. Dilerseniz iMessage Okundu Bilgisi Nasıl Kapatılır? başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.