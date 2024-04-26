Android Telefonlarda Güvenli Mod Nedir? Nasıl Açılır, Nasıl Kapatılır?

Android telefonda güvenli mod, telefonun temel işlevlerinin yalnızca ön yüklenen uygulamalarda sınırlanmasını sağlıyor. Genel olarak güvenli mod özelliği, ortaya bir sorun çıktığında devreye giriyor. Örneğin, yüklü uygulamalardan birisi telefonun normal şekilde çalışmasını engellediği zaman hemen devreye giriyor.

Güvenli mod yalnızca fabrikanın yüklediği temel uygulamaları çalıştırıyor. Böylelikle cihaz kullanıcılarının sorunun esas kaynağını öğrenmesini sağlıyor. Peki, Android telefonda güvenli mod nasıl açılır ve kapatılır?

Android Telefonda Güvenli Mod Açma

Android telefonda güvenli mod açma işlemi için aşağıdaki adımlar takip edilmeli;

İlk olarak Android telefon kapalı duruma getirilmeli.

Telefon kapatıldıktan sonra parmak güç butonuna basılı tutulmalı. Başlangıç ekranı görüntülendiği zamanda parmak ses azaltma tuşuna basılı tutulmalı.

Yukarıdaki adımların ardından telefon güvenli moda alınır. Android telefonların bazıları açık durumdayken de güç modu aktifleştirilir. Böyle açık durumdaki Android telefonlarda güç modunu aktifleştirmek için “güç tuşuna” uzun süre basılmalıdır. Akabinde ekrana gelen “Güvenli Mod ile Aç” seçeneğine tıklanmalıdır.

Android Telefonda Güvenli Mod Kapatma

Android telefonda güvenli mod kapatma işlemi için telefon yeniden başlatılmalı. Yazılımla alakalı hiçbir problem yoksa telefon normal modda açılır. Telefonun yeniden başlatılması için açılır menü ekrana yansıyana dek parmak güç butonuna basılı tutulmalı. Akabinde “Yeniden Başlat” butonuna tıklanır.

Android telefonların bazılarının bildirim panelinde ayrıyeten “Güvenli Mod” şeklinde bir seçenek var. Telefonda “Güvenli Mod” şeklinde seçenek varsa bildirim paneli aşağıya doğru çekilir. Güvenli mod seçeneğine tıklanarak telefonun otomatik olarak yeniden başlaması sağlanır. Böylelikle telefon normal moda dönmüş olacak.

Android telefonda arızalı tuşların olup olmadığı kontrol edilir. Güvenli mod özelliğinin aktifleştirilmesi için güç, ses açma/kısma butonlarına birlikte basılır. Dolayısıyla bu butonlardan herhangi biri arızalıysa telefon yeniden güvenli moda girer. Böyle bir durumun olup olmadığına bakmak için tuşların düzgün çalışıp çalışmadığı detaylı incelenmelidir.

Yukarıdaki yöntemler denendikten sonra sorun halen devam ediyorsa telefonun fabrika ayarları sıfırlanmalıdır. Telefonun fabrika ayarlarını sıfırlamak içinde aşağıdaki yöntemler takip edilmeli;