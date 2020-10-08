Android APK Yükleme Nasıl Yapılır? - Dünya genelinde en çok tercih edilen işletim sistemi olan Android, uygulama ve oyun noktasında oldukça geniş bir kütüphaneye sahip. Google Play Store çoğu durumda uygulama yüklemek için ilk noktamız olsa da bazı durumlarda uygulamaları internetten indirmemiz gerekebiliyor. Peki ama indirdiğimiz APK Dosyaları Nasıl Yüklenir? Bu yazıda merak ettiğiniz bu detaylara daha yakından göz atacağız.

Android APK Yükleme Nasıl Yapılır? (Adım - Adım)

Eğer yüklemek istediğiniz uygulama ya da oyun mağazada yer almıyorsa ya da değiştirilmiş bir sürümüne erişmek istiyorsanız, bu durumda dosyayı internetten indirmeniz gerekiyor. Bu noktada en güzel örneklerden birisi Flappy Bird olabilir çünkü bu uygulamaya artık Play Store üzerinden erişmek mümkün değil.

Adım 1: Bilinmeyen Kaynaklar'ı Açın

Eğer akıllı telefonunuza ya da tabletinize ilk defa (.apk) dosyası yükleyecekseniz, öncesinde bazı işlemleri yerine getirmeniz gerekiyor. Bunun için Ayarlar -> Güvenlik sekmelerini takip edin ve 'Bilinmeyen Kaynaklara İzin Ver' kutucuğunu aktif hale getirin. Buradaki adımlar cihaz bazında değişiklik gösterebilse de genellikle benzer süreçlerden oluşuyor.

Adım 2: APK Dosyasını İndirin

İlk adımın ardından cihazınız APK kurmaya hazır hale geldi. Bunun ardından cihazınıza kurmak istediğiniz uygulamayı internette arayın, bulun ve indirin. Tam da bu sırada Tamindir gibi güvenilir kaynaklara yönelmenizde fayda var çünkü cihazınıza zararlı yazılım indirme ihtimaliniz bulunuyor.

Adım 3: APK Dosyasını Kurun

Şimdi cihazınızdaki dosya yöneticisine gidin ve indirilenler klasöründe yer alan, indirdiğiniz dosyayı bulun. Bulduktan sonra üzerine tıklayın ve kurulum işlemlerine başlayın. Eğer ilk adımı gerçekleştirdiyseniz ve indirdiğiniz dosya bozuk değilse kurulum işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş oldunuz.

Eğer indirdiğiniz dosya (.apk) değil de (.xapk) ise bunu direkt olarak kurmanızın herhangi bir yolu bulunmuyor. Bu nedenle hemen üstteki bağlantıya tıklayarak bu konu hakkında oluşturduğumuz yazıya ulaşın ve oradaki gerekli adımları takip ederek kurulum sürecini gerçekleştirin.

Tüm bu adımların ardından cihazınıza kurmak istediğiniz uygulamayı ya da oyunu başarılı bir şekilde kurmuş oldunuz. Peki siz hazırladığımız bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve uygulama sırasında herhangi bir problem ya da hata ile karşılaştınız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.