Android Uygulama İzinleri Nedir? Android Uygulama İzinleri Ayarlama Nasıl Yapılır?

Facebook, WhatsApp, Instagram, Spotify ve diğer Android uygulamalar çalışmak için onlarca izin istiyor. En çok indirilen popüler Android uygulamalar, kamera, mikrofon, SD kart içeriği, telefon aramaları, rehber ve diğer hassas verilere erişmeye çalışıyor. Peki, Android uygulama izinlerinin önemini biliyor muyuz? Android uygulama izinleri ayarlama, değiştirme, engelleme, kısıtlama nasıl yapılır biliyor muyuz? Bu yazıda Android uygulama erişim izinlerine değiniyoruz.

Android Uygulama İzinleri Nedir?

Kamera mikrofondan depolamaya, fotoğraflarımızdan konumumuza, arama geçmişimizden kısa mesajlarımıza her şeye erişmek için onayımızı bekleyen Android uygulamalar için nasıl ayarlama yapmalıyız? Bir uygulamanın kısa mesajlarımıza, kameramıza, konumumuza, rehberimize veya diğer verilerimize erişim izni verdiğimizde (bilerek ya da bilmeyerek) neler oluyor? Android uygulama izinlerini nasıl ayarlamamız gerekiyor? Özgür bir dünya olan Android’de kişisel verilerimizi korumak için uygulama izinlerini nasıl yapmalıyız?

Google Play’den veya APK olarak indirip yüklediğiniz bir Android uygulamasının istediği izinlere onay vermeniz demek, cihazınızdaki hassas verilerin, bilgilerin doğrudan o uygulamanın geliştiricisine açmanız anlamına geliyor. Uygulamanın geliştiricisi size haber vermeden verilerinizi dilediği şekilde kullanabilir. Bu nedenle uygulamaları ilk yükleyişinizde çıkan izin pencerelerine dikkat etmenizde fayda var. Uygulamanın istediği bir izin gerçekten o uygulamanın çalışması için gerekli mi? düşünmelisiniz.

Örneğin; bir oyunun çalışması için rehberinize veya kameraya erişmesine gerek yoktur. Veya Facebook Messenger’ın konumunuzu bilmesi gerekmez. Veyahut bir filtre uygulamasının telefon arama geçmişine erişmesi kadar saçma bir şey olamaz. Uygulamalara ne kadar az izin erişimi verirseniz o kadar güvenli bir sistem elde etmiş olursunuz. Android açık kaynak bir sistem olduğundan gereksiz görüp okumadan onayladığınız uygulama izinleri sonrasında başınızı yakabilir. Durmadan çıkan popuplar, sistem yavaşlaması, pilin tükenmesi, kişilerinize sizin adınıza sms gitmesi ve daha onlarca tehlike ile yüz yüze gelmemek için neye izin verdiğinize bakın.

Güncel bir antivirüs uygulaması kurulu olsa dahi uygulama izinlerini inceleyin. Android, gizliliğinizi, diğer uygulamaların işlevselliğini veya cihazınızın çalışmasını etkileyebilirse izinleri "tehlikeli" olarak sınıflandırır. Bu dokuz izin grubundan en az birine erişim talep eden uygulamalara dikkat edin:

Vücut sensörleri

Takvim

Kamera

Kişiler

GPS Konumu

Mikrofon

Arama

Mesajlaşmak

Depolama

Android Uygulama İzinleri Nasıl Ayarlanır?

Şu anda hangilerine izin verdiğinizi kontrol ederek ve gerekirse bunları değiştirerek Android uygulama izinlerini yönetebilirsiniz. Bir uygulamayı indirmeden önce Google Play mağazasında Android uygulama izinlerini de kontrol edebilirsiniz. İşte Android'de uygulama izinlerinizi değiştirmenin üç yolu. Bir uygulamayı yüklemeden önce izinlerini gözden geçirerek katı gizlilik standartlarını koruyun. Google Play mağazasında Android uygulama izinlerini nasıl kontrol edeceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Google Play'i açın ve ilgilendiğiniz uygulamayı bulun.

Aşağı kaydırın ve Bu uygulama hakkında'ya dokunun.

Aşağıya doğru kaydırın ve Uygulama izinleri'ne dokunun.

Burada uygulamanın isteyeceği tüm izinleri görebilirsiniz.

Buradan, uygulama geliştiricisine güvenip güvenmeyeceğinize karar verebilir ve bu izinleri kullanarak uygulamada kendinizi rahat hissedebilirsiniz. Yalnızca uygun izinlere sahip uygulamaları kullanmayı seçmek, Android uygulama izinlerini en baştan kontrol etmenin harika bir yoludur. Belirli bir uygulamanın telefonunuzda nelere erişebileceği konusunda endişeli misiniz? Belirli bir uygulamadaki izinleri nasıl yöneteceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Ayarlar'ı açın ve Uygulamalar ve bildirimler'i seçin.

İzinlerini kontrol etmek istediğiniz uygulamayı bulun ve seçin.

İzinler'e dokunun.

Artık uygulamanın tüm izinlerini görebilirsiniz. Belirli bir izni değiştirmek için ona dokunun.

Burada, rahat olmadığınız tüm izinleri silebilirsiniz.

Uygulamaların düzgün çalışması için bazı izinler gerekir. Google Haritalar'ın konumunuza erişimini reddederseniz, size yol tarifi veremez ve ayrıca konumunuza göre harita aramalarınızı kişiselleştiremez. Burada ayrıca, yalnızca uygulama kullanımdayken veya yalnızca her seferinde izin verirseniz izinlere her zaman izin vermeyi seçebilirsiniz. Android uygulama izinleri listesine göz atmayı ve konumunuza veya kişilerinize erişim gibi belirli bir şey seçip ardından bu erişime sahip tüm uygulamaları görüntülemeyi tercih ederseniz, bu, Android'de gizliliğinizi kontrol etmenize yardımcı olabilir.

Belirli bir izni kullanan tüm uygulamaları görmek için uygulama izinleri listesine nasıl erişeceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Ayarlar'ı açın ve Uygulamalar ve bildirimler'e dokunun.

Android izin denetleyici uygulamasını açmak için İzin yöneticisi'ne dokunun.

Konum gibi ilgilendiğiniz uygulama izinleri listesinden belirli bir izne tıklayın.

Burada, konumunuza her zaman veya yalnızca kullanımdayken erişimi olan uygulamaları göreceksiniz. Erişimi kaldırmak için belirli bir uygulamaya dokunun.

Buradan erişim düzeyini seçerek Android uygulamasının izinlerini yönetin.

Gizliliğinizi tehlikeye atabilecek izinler gerektiren uygulamalar konusunda dikkatli olun. Uygulamanın yaptıkları için gerekli görünmeyen bir izin isteyen bir uygulamaya karşı özellikle dikkatli olmalısınız. Android, dokuz "tehlikeli" izin grubu tanımlar. Bu tehlikeli izin gruplarının her biri birden fazla izin içerir ve bir grup içindeki bir iznin onaylanması, aynı gruptaki diğer izinleri de onaylar. Örneğin, bir uygulamanın sizi kimin aradığını görmesine izin verirseniz, onun telefon araması yapmasına da izin vermiş olursunuz.

Android, yukarıdaki izinlere ek olarak, en tehlikeli izin türleri olan yönetici ayrıcalıklarına ve kök ayrıcalıklarına da sahiptir. Cihazınızda bu süper izinlere herhangi bir kötü amaçlı uygulamanın erişmesini kesinlikle istemezsiniz. Google, uygulamaları pazarlarına girmelerine izin vermeden önce incelerken, bazen kötü amaçlı uygulamalar Play Store'a gizlice girer. Google, hatalarını düzeltmek ve kaldırmak için hızla çalışır, ancak bazen uygulamalar önce yüzlerce, hatta binlerce kez indirilebilir.

Uygulamaların yasal olarak ihtiyaç duyduğu Android uygulama izinlerine izin verin. Google Haritalar, konumunuz olmadan yol tarifi veremez ve Zoom, mikrofonunuza ve kameranıza erişmeden sizi görüntülü toplantıya bağlayamaz. Ancak, yüklemeden önce Android uygulamalarını güvenlik açısından değerlendirdiğinizden emin olun. Bir uygulama izninin normal olup olmadığını anlamak için izni dikkatlice okuyun ve makul bir istek olup olmadığını belirlemek için sağduyunuzu kullanın.

Bir sosyal medya uygulamasının konumunuza gerçekten erişmesi gerekiyor mu? Belki bazı özellikler onsuz çalışmayacaktır. Ancak gizlilik ve kullanılabilirlik arasındaki doğru dengeyi bulmak size kalmış. Uygulama izinleri sizi korumak için tasarlanmıştır. İlk başta can sıkıcı görünebilirler, ancak uygulamaları her seferinde soracak şekilde yapılandırmadığınız sürece, bunları uygulama başına yalnızca bir kez onaylamanız gerekir ve erişim vermeden önce bu açılır pencereleri dikkatlice okuyup değerlendirmeye değer.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz.