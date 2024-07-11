AOC 24G4X Özellikleri ve Fiyatı

İleri teknolojiyle tasarlanan AOC 24G4X, oyunlarda muhteşem görüntüler sunuyor. QHD çözünürlükte geliştirilen monitör aynı zamanda hızlı IPS teknoloji gibi özelliklerle de dikkat çekiyor. Biz de bu rehberde oyuncuların performansını artıran AOC 24G4X özellikleri ve fiyatına dair bilgiler vereceğiz.

AOC 24G4X Özellikleri

AOC 24G4X, oyun deneyimini üst düzeye çıkartan renk üretimi gerçekleştiriyor. Ayrıca kontrast oranında da yüksek performans sunuyor. Çok yönlü oyunculara özel üstün çözümler sunan monitörün ekranı,180 Hz yenileme hızı ve 1 ms hızlı GtG yanıt süresine sahip olduğu için hareket bulanıklığını ortadan kaldırıyor.

Kompakt 23,8 inç ekran ve IPS panelden oluşan monitör, net ve çarpıcı görüntüler aktarıyor. Gerçekçi optimal oyun deneyimiyle dikkat çeken monitör, düşük giriş gecikmesiyle daha kullanışlı hale geliyor. Üç kenarlı çerçevesiz tasarımı da monitörün kullanışlılığını net şekilde ortaya çıkarıyor.

Monitör, 180 Hz yenileme hızına sahip olduğu için standart ekrana kıyasla 3 kat daha hızlıdır. 180 Hz kare hızı sayesinde kritik kayıp görüntüler ekrana geri yüklenir. Böylelikle düşman hareketleri ultra yumuşak hareketler halinde olur. Oyuncular kolayca hedeflerini vurabilir.

Tüm bu özelliklerden dolayı monitörde ekran yırtılması ve giriş gecikmesi gibi durumlarla da karşılaşılmaz. Yukarıda bahsedilen 1 ms GtG’lik hızlı piksel tepki sürelerine sahip olan Hızlı IPS panellerse oyun potansiyelini üst düzeye çıkarıyor. Gelişmiş hassas hedefleme ve keskin görüntüler sunuyor.

Monitörün sahip olduğu hızlı IPS teknolojisi, geniş görüntüleme açıları ve canlı renk çeşitleriyle de dikkat çekiyor. FreeSync özellikli AOC 24G4X monitörle yeni nesil NVIDIA ekran kartları senkronize edilerek ortaya kusursuz bir görüntünün çıkmasını sağlanabilir.

Monitör, “Düşük Girdi Gecikmesi” modlu olarak tasarlandı. Bu mod, bağlantının kaliteli şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Aynı zamanda grafik sorunlarını ortadan kaldırıyor. Düşük Girdi Gecikmesi modunda monitör bağlantısının ham yanıt süresi iyileştirildiği için oyuncular elleri tetikte beklemek zorunda kalmıyor.

Wide Colour Gamut teknolojisiyle tasarlanan monitör, geleneksel monitörlere kıyasla daha çok sayıda renk gösteriyor. Oyun, video ve fotoğraflarda ekran içeriklerine gerçekçi görünüm kazandırıyor. Monitörde akıcı, gerçekçi ve etkileyici oyun keyfi yaşamak adına HDR10’la senkronize edilebilir. Ayrıca monitör ve GPU’uda senkronizasyon gerçekleştirilir.

Monitördeki MPRT teknolojisi, görüntü değişiklikleri gerçekleşirken monitörün hem arka ışığını devre dışı bırakıyor hem de aktifleştiriyor. Bu teknoloji, monitörün bulanıklaşma ve yırtılma etkilerini azalttığı için oyunculara daha akıcı oyun deneyimi sunuyor.

AOC G-Menu, bilgisayara yüklenebilen ücretsiz araçtır. Bahsettiğimiz bu araç, eksiksiz şekilde özelleştirmeyi en yüksek düzeyde kolayca monitöre eşleştirebiliyor. 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlüğü sayesinde monitörle Blu-ray filmi yüksek kalitede izlenebilir. Üst düzey grafik kartına gerek kalmadan Full HD çözünürlüklü olduğu için görüntüler nettir.

AOC 24G4X Fiyatı

AOC 24G4X monitörün yüksekliği ayarlanabiliyor. Yüksek ayarlama seçenekleri sayesinde kullanıcılar, videoları oynatırken ve izlerken kendilerine uygun olan pozisyonu bulabilirler.

Monitör, yüksek kaliteli ses sistemli olarak geliştirilmiştir. Bu sistemde kullanıcıların rahat şekilde iş arkadaşları, aile ve dostlarıyla haberleşmesini sağlıyor. AOC 24G4X fiyatı, 4.589 TL’dir.