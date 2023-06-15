Apple 15 inç MacBook Air Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Dünyanın en iyi 15 inç dizüstü bilgisayarı olarak tanıtılan MacBook Air geniş Liquid Retina ekranı, 18 saate kadar dayanıklı pil ömrü ve daha birçok ilgi çekici özelliği ile teknoloji severlerin karşısına çıkıyor.

Ultra ince tasarımı, kullanışlı aksesuarları, etkileyici ekran özellikleri ile öne çıkan 15 inç MacBook Air için Apple, 4 farklı renk seçeneği sunuyor. Mac deneyimini kusursuz hale getiren cihazı daha yakından tanımak istiyorsanız, işte Apple’ın yeni sanat eseri 15 inç MacBook Air hakkında bilmeniz gerekenler!

15 inç MacBook Air Özellikleri

11.5 mm kalınlığındaki zarif ve ince tasarımıyla dikkatleri üstüne toplamayı başaran 15 inç MacBook Air sıradan dizüstü bilgisayar modelleri ile kıyaslandığında 1.5 kg ağırlığı ile oldukça kullanışlı bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

15.3 inç Liquid Retina Ekran özellikleri, sessiz ve fansız tasarımı, uzun pil ömrü, altı hoparlörlü ses sistemi ile öne çıkan MacBook Air, sunduğu muhteşem 6K çözünürlük, zengin renk seçenekleri ve yüksek parlaklık oranı ile MacBook deneyiminizi eşsiz hale getiriyor.

Gece yarısı, uzay grisi, gümüş ve yıldız ışığı olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile satışa sunulan cihazda MagSafe şarj ve 3.5 mm kulaklık jakı mevcut. Ayrıca iki adet Thunderbolt bağlantısı noktası bulunuyor.

M2 çip ile kusursuz bir performans sunan 15 inç MacBook Air’ın hızı Apple kullanıcılarını heyecanlandıran özellikler arasında yer alıyor. Intel işletim sistemine sahip MacBook Air modelleri ile kıyaslandığında 12 kat daha hızlı olan ürünün Core i7 işlemciye sahip cihazlardan ise iki kat daha hızlı olduğu belirtiliyor.

8 Çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU bulunan 15 inç MacBook Air’da 16 çekirdekli Neural Engine mevcut. Aynı anda birçok işlemi gerçekleştirebileceğiniz cihazda buna olanak sağlayan donanımlar ise 100 GBps bellek bant genişliği ile birlikte 24 GB’lık hızlı birleşik bellek desteği olarak belirtiliyor.

18 saatlik pil ömrü ve M2 çipin gücü sayesinde MacBook Air kullanıcılarının zaman ve mekân fark etmeksizin istedikleri yerde uzun süre çalışıp, oyun oynayabilecekleri söyleniyor.

İçerik üreticileri için eşsiz bir cihaz olarak nitelendirebileceğimiz 15 inç MacBook Air’da öne çıkan bir diğer özellik ise 1080p FaceTime HD kamera olarak karşımıza çıkıyor.

Telekonferanslarda etkileyici bir deneyim sunan HD kamera, M2 çipte bulunan gelişmiş görüntü sinyali sayesinde karşı tarafa görüntünüzü kusursuz biçimde aktarıyor.

Üçlü mikrofon sistemi ve yenilikçi algoritmalar MacBook Air’ın mikrofon performansını yükseltiyor. Altılı hoparlör sisteminde ise iki adet tweeter, iki grup woofer bulunuyor. Wooferlar’da force-cancelling özelliği öne çıkarken Dolby Atmos destekli fonksiyonları müzik dinleme, oyun oynama ve film izleme gibi işlemler sırasında üstün bir akustik performans sergilemesine yardımcı oluyor.

15 inç MacBook Air Fiyatı

Dünyanın en ince 15 inç dizüstü bilgisayarı olma özelliğine sahip olan MacBook Air’ın özellikleri kadar satış fiyatı ve çıkış tarihi de merak edilen konular arasında yer alıyor.

MacBook Air’in yurtdışında 1,299 $’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken Türkiye’deki ilk çıkış fiyatının 36.999 TL olarak belirtildiği biliniyor. Ancak bu fiyata kısa süre içinde yapılan bir zam sonrası MacBook Air’in satış fiyatı 41.499 TL’ye yükselmiş durumda.

15 inç MacBook Air Çıkış Tarihi

15 inç MacBook Air için çıkış tarihinin 16 Haziran olduğu belirtiliyor. Apple’ın M2 çekirdekli 13 ve 15 inç MacBook Air modellerinin ardından M3 çekirdekli cihazlar için hazırlık yaptığı da konuşuluyor.

Bloomberg’den alınan bir habere göre Apple’ın yakın zamanda M3 destekli MacBook Air modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor.