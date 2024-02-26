3500 Dolar Değerindeki Apple Vision Pro'nun Maliyeti Ne kadar?

Apple Vision Pro çıkışını yaptı ve herkes bu ürünü konuşur oldu. Apple Vision Pro pek çok kişi tarafından incelendi ve internet bu cihaz ile alakalı videolar ile doldu taştı. Herkesin merak ettiği ortak bir konu da var. Apple Vision Pro neden bu kadar pahalı? Gelin Apple Vision Pro’nun maliyetine yakından bir bakalım.

Öncelikle belirtmekte fayda var ki bu ürünün fiyatı tamı tamına 3500 dolar. Bizim ülkemizde şu günlerde herşeyin fiyatı pahalı ancak 3500 dolar, ortalama bir Amerikalı ya da Avrupalı için bile pahalı. Peki neden Apple Vision Pro bu kadar pahalı? Cevap, Apple Vision Pro’nun maliyetinde gizli.

Şunu bir açıklığa kavuşturalım, Apple Vision Pro gerçekten üst düzey teknolojiye sahip, üretmesi zorlu ve masraflı bir cihaz. Parasının hakkını verebiliyor mu tartışılır ancak ucuza üretilmediği bir gerçek. Hal böyle olduğundan Apple Vision Pro maliyet bakımından üretmesi zor bir ürün.

Apple Vision Pro’nun Maliyeti

Araştırma firması Omdia'nın bir tahminine göre kulaklığın malzeme maliyeti 1.542 dolar civarındaymış. “2 katından fazlaya mı satıyorlar o zaman?” dediğinizi duyar gibiyim ancak o işler öyle değil. Bu sadece malzemenin fiyatı. Bu rakama araştırma ve geliştirme, paketleme, pazarlama maliyetleri ya da Apple'ın kar marjı dahil değil.

Bu kalemlerin her birini topladığınızda belki de Apple’a bunun maliyeti 3000 dolar oluyor. Sözün özü, Apple Vision Pro gerçekten pahalı bir ürün ve üretmesi epey masraflı bir cihaz. Apple Vision Pro’nun maliyetinin yüksek olmasının birinci sebebi ise gözlerimizin hemen önündeki şey, ekranlar.

Apple Vision Pro’nun ekranı, piyasadaki diğer tüm rakiplerin ötesinde bir kaliteye sahip. Onarım firması iFixit'in analizine göre, her bir Vision Pro ekranı 3660 x 3200 piksel çözünürlüğe sahip. Bu, ekran çözünürlüğü 2556 x 1179 piksel olan iPhone 15'ten daha fazla piksele sahip olduğu anlamına geliyor. Her gözünüzde iPhone 15'ten daha fazla piksele sahip bir ekran olduğunu hayal edin.

Vision Pro’nun en büyük rakibi Meta's Quest 3, göz başına 2.064'e 2.208 çözünürlükle geliyor. Meta Quest 3 özellikleri ve fiyatı bakımından çok daha rekabetçi bir ürün ancak ekran kalitesi bakımından Meta Quest 3, Vision Pro ile yarışamaz bile.

Buna ek olarak, Vision Pro'nun ekranları iPhone'un ekranından çok daha küçüktür. Bu da pikselleri birbirine daha yakın ve üretimi daha zor hale getiriyor. Apple Vision Pro’nun ekranlarında inç başına 3,386 piksel bulunurken, iPhone 15'in ekranında inç başına yaklaşık 460 piksel bulunuyor. Apple, Vision Pro'nun ekranlarının toplamda 23 milyondan fazla piksele sahip olduğunu söylüyor.

Bunlar şimdiye kadar üretilmiş en yoğun ekranlardan biri. iFixit'e göre, 54 Vision Pro pikseli tek bir iPhone pikseline sığabiliyor ve Apple'ın spesifikasyonlarına göre her piksel bir sonraki pikselden yaklaşık 7,5 mikron uzaklıkta.

VR başlıkları, yoğun pikselli ekranlara ihtiyaç duyar. Çünkü kullanıcının gözleri ekrana çok yakındır. TV'lerde çok daha az piksel vardır ancak izleyiciler bir metre uzakta olduğu için bunun bir önemi yoktur.

Bu tür ekranların üretimi son teknoloji üretim gerektiriyor. Örneğin çoğu ekran camdan yapılmış bir arka panel üzerine inşa edilir. Vision Pro’da ekranlarda o kadar çok piksel var ki yarı iletken gibi silikon bir arka panel kullanıyorlar. Yani ürünün içine inanılmaz bir teknoloji sığdırılmış.

Vision Pro'daki ikinci en pahalı parça, şirketin ana işlemcisidir. Bu işlemci, MacBook Air'de kullandığı M2 çipini, cihazdaki video akışları ve diğer sensörleri işlemek için özel olarak tasarlanmış R1 çipini içerir. Yani hem ekranlar hem de işlemci Apple Vision Pro'nun maliyetini katlayan en önemli bileşenler.

Apple Vision Pro'nun maliyeti ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Apple Vision Pro satın almayı düşünüyor musunuz? Apple Vision Pro'nun maliyetini ve fiyatını nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.