Bu yazıda şık tasarımı, oldukça güçlü donanımı, soğutma sistemi ve ekran boyutuyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran ASUS ROG Strix SCAR 16 G634'ü inceledik. ASUS ROG Strix SCAR 16 G634 incelemesi ile yeni dizüstü bilgisayar modelini detaylı şekilde ele alacağız.

ASUS ROG Strix SCAR 16 G634 İncelemesi

Görenleri kendisine hayran bırakmayı başaran ASUS ROG Strix SCAR 16 G634 isimli dizüstü bilgisayar modelinin arka ve yan kısımlarında havalandırma çıkışları bulunuyor. Laptopta çok büyük bir soğutma bloğu kullanılmış.

16 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bilgisayar ROG Nebula HDR ekran teknolojisini destekliyor. 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunan PC'de miniLED panel bulunuyor. Bu panel, siyahları tam siyah olarak, diğer renkleri ise oldukça kaliteli bir şekilde gösteriyor.

MiniLED panelin bir diğer avantajı ise çok yüksek parlaklıklara çıkabilmesidir. ASUS'un yeni bilgisayarı 1100 nit parlaklığa çıkabiliyor. Bununla beraber PC'nin DisplayHDR 1000 ve Dolby Vision teknolojilerini desteklediğini de belirtelim.

Bilgisayarın ekran, 240Hz yenileme hızı ve 3ms tepki süresi sunuyor. Bu, ASUS ROG Strix SCAR 16 G634'ü oyuncular için ideal bir PC hâline getiriyor. NVIDIA G-Sync teknolojisini destekleyen bilgisayar Pantone renk doğrulama sertifikasına da sahip.

16:10 ekran oranının yer aldığı PC, %90 ekran-gövde oranıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Çerçeveleri inanılmaz ince olan laptop, böylelikle üst düzey performans sunarken aynı zamanda tasarımıyla da kendisine hayran bırakıyor.

Kapağının üzerine RGB aydınlatmalı ROG logosu içeren PC'nin arka kısmındaki havalandırma çıkışında ve klavyesinde de RGB aydınlatma mevcut. Klavye, overstroke teknolojisi sayesinde tuş vuruşlarını daha erken kaydedebiliyor. Bu sayede daha duyarlı bir deneyim sunuyor.

Bilgisayarda ayrıca çok geniş bir dokunmatik yüzey mevcut. Geniş dokunmatik yüzey kullanımı oldukça keyifli hâle getiriyor. Touchpad'de tuş takımı da yer alıyor. Bu tuş takımını çok pratik bir şekilde kapatıp açabiliyorsunuz.

Bilgisayarda 24 çekirdeğe sahip 13. nesil Intel Core i9-13980HX işlemcisi yer alıyor. Bayağı güçlü bir işlemci olan i9-13980HX'teki çekirdeklerin 16'sı ekonomi odaklı. Yani PC'yi normal işler için kullanırken bu çekirdekler çalışıyor. Bu da verimliliği artırıyor.

24 çekirdeğin 8 tanesi ise performans odaklı olduğunu belirtelim. Böylelikle bilgisayar hem normal işlerde verimli şekilde çalışırken hem de güç isteyen işlemleri rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Bu işlemciye 16 GB GDDR6 belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 4080 ekran kartı eşlik ediyor.

32 GB DDR5 4800 MHz RAM'in yer aldığı PC'nin depolama tarafında ise 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD bulunuyor. Tüm bu donanım bileşenleri, video oyunlarında üst düzey performans elde edilmesini sağlıyor.

Bilgisayar, üst düzey deneyim sunarken aynı zamanda soğutma tarafında da başarılı bir performans sergiliyor. Etrafı havalandırma çıkışları ile donatılan bilgisayarda üç adet fan mevcut. Bu fanlar birbirine 7 adet ısı borusu ile bağlı.

Intelligent Cooling ve CoolZone teknolojilerini destekleyen bilgisayardaki fanlar temiz havayı klavyeden alıyor. Yukarıdan kasaya doğru soğuk hava çekilmesi, oyun oynarken sıcaklık hissedilmemesini mümkün hâle getiriyor. Böylelikle uzun süre boyunca sorunsuz oyun oynayabiliyorsunuz.

ASUS ROG Strix SCAR 16 G634 modelinin oyun performansı konusunda nasıl olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Grand Theft Auto 5 (GTA 5) isimli video oyununda full ayarlarda yani tüm seçenekleri açtığımızda ortalama 100 FPS aldık.

Kaliteli grafikleriyle dikkat çeken Forza Horizon 5 oyununda ise ayarlar full açıkken ortalama 90 FPS değerini gördük. Donanım bileşenlerinin yanı sıra 240Hz yenileme hızı ve 3ms tepki süresi de oyunun çok akıcı bir şekilde oynanmasına yardım ediyor.

Alınabilecek en iyi oyuncu bilgisayarlarından biri olan ASUS ROG Strix SCAR 16 G634'ün harika bir oyun deneyimi sunduğunu belirtmemiz gerekiyor. Elbette bilgisayarı sadece oyun odaklı düşünmemek de gerekiyor.

ASUS ROG Strix SCAR 16 G634 güçlü donanımı, kaliteli ekranı ve desteklediği teknolojiler nedeniyle iş yapmak için de harika bir bilgisayar. Dolayısıyla PC üzerinden hem işlerinizi rahat bir şekilde halledebilir hem de yüksek grafikli oyunları oynayabilirsiniz.

PC, DaVinci Resolve ile yaptığımız testte H.264 4K 25 kare hızında videoyu çok rahat bir şekilde render aldı. Sessiz ve serin bir şekilde çalışan bilgisayarın 10 dakikalık H.264 projeyi 2 dakika 6 saniyede, H.265 olarak ise 1 dakika 56 saniyede çıktı alabildiğini belirtelim.

1 adet 3.5 mm ses jakı, 1 adet HDMI 2.1, 1 adet USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 adet 2.5G LAN port ve 1 adet Thunderbolt 4 destekli DisplayPort'un yer aldığı dizüstü bilgisayar, Cinebench testinde tekli çekirdekte 2099, çoklu çekirdekte ise 29 bin 845 puan almayı başardı.

Dolby Atmos teknolojisini destekleyen laptoptan çok kaliteli bir ses alınabiliyor. Peki, ASUS ROG Strix SCAR 16 G634 alınmalı mı?

Editörün Yorumu

Etkileyici bir görünüme sahip olan ASUS ROG Strix SCAR 16 G634'ün hem iş hem de oyun için harika bir model olduğunu belirtmek gerekiyor. Güçlü donanım bileşenleri video çıktısı almak ve yüksek grafikli oyunları oynamak gibi işlemleri çok rahat bir şekilde yerine getiriyor.

Bilgisayar bu işlemleri kolayca gerçekleştirirken kullanıcıların klavyede sıcaklık hissetmesini de önlüyor. Bu, uzun süreli bilgisayar kullanımlarında oldukça büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca klavyeyi kullanmak da çok keyifli.

Eğer yakın zamanda güçlü bir bilgisayar satın almak istiyorsanız ASUS ROG Strix SCAR 16 G634 modelini göz önünde bulundurabilirsiniz.

ASUS ROG Strix SCAR 16 G634 Özellikleri

Ekran Boyutu: 16 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1600 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

Tepki Süresi: 3ms

RAM: 32 GB DDR5 4800 MHz

İşlemci: 13. nesil Intel Core i9-13980HX

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6

Depolama Alanı: 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

Kamera: 720p

ASUS ROG Strix SCAR 16 G634 Fiyatı

ASUS ROG Strix SCAR 16 G634 modeli 80 bin 199 TL fiyat etiketiyle satılıyor.